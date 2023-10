Apple Watch Ultra 3 uitgesteld tot 2025: dit is er aan de hand

Zit je te wachten op de Apple Watch Ultra 3? Dan is er helaas slecht nieuws: het sterk verbeterde model laat nog een jaartje extra op zich wachten. Dit is waarom.

Apple Watch Ultra 3 uitgesteld tot 2025

De Apple Watch Ultra 2 werd in september aangekondigd, en was niet bepaald de meest indrukwekkende upgrade. Een iets feller scherm, een snellere chip, en … dat was het eigenlijk wel. De écht grote upgrade zou in 2024 volgen met de Apple Watch Ultra 3, maar dat blijkt nu toch tegen te vallen.

Volgens analist Ming-Chi Kuo zijn er namelijk geen signalen dat de productie van de Apple Watch Ultra 3 wordt klaargestoomd. Zijn er voor december geen grote ontwikkelingen, dan is de kans dat de Watch nog in 2024 uitkomt miniem.

Wat gaat er mis?

Volgens Kuo ligt het probleem bij twee grote vernieuwingen van de nieuwe Apple Watch: nieuwe gezondheidssensoren, en een groter 2,1-inch scherm. De sensoren, die waarschijnlijk zijn bedoeld voor het bijhouden van je bloeddruk, hebben extra ontwikkelingstijd nodig. En het grotere scherm gebruikt een nieuwe micro-led-techniek die nog voor de nodige productieproblemen zorgt.

De vernieuwingen laten dus waarschijnlijk nog een jaartje op zich wachten, maar ze zullen het wachten wel waard zijn. Het scherm wordt door micro-led zuiniger, feller, scherper en krijgt een betere kleurweergave. En de bloeddruksensor waarschuwt je als je bloeddruk verhoogd is. Door te weten wanneer je maatregelen moet nemen, kun je ernstige gevolgen voorkomen.

Apple Watch in 2024?

Het uitstellen van de Apple Watch Ultra 3 betekent niet dat we in 2024 helemaal geen nieuwe Watch-modellen krijgen. Sterker nog, er komen er waarschijnlijk twee uit: de Apple Watch Series X met een totaal vernieuwd design, en de Apple Watch SE 3. Wil je daarover het laatste nieuws in de gaten houden? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief!

