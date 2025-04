Deze functies komen naar de Apple Watch Ultra 3 en de SE 2025

Apple brengt dit jaar vermoedelijk zowel een nieuwe Apple Watch Ultra als een Apple Watch SE uit en dit is wat je ervan kunt verwachten.

Apple Watch Ultra 3

In 2024 heeft Apple geen nieuwe versie van de Apple Watch Ultra uitgebracht, maar alleen een nieuwe kleur geïntroduceerd. Voor de Apple Watch Ultra 3 verwachten we enkele exclusieve functies die de Ultra verder onderscheiden van de standaard Apple Watch serie.

5G en satellietcommunicatie

Net als de Apple Watch Series 11 krijgt de Apple Watch Ultra 3 waarschijnlijk een nieuw MediaTek-modem. Daarmee is voor het eerst 5G-connectiviteit mogelijk. Daarnaast krijgt de nieuwe Ultra waarschijnlijk ook satellietconnectiviteit. De Apple Watch Ultra is bedoeld voor iedereen die vaak activiteiten onderneemt in afgelegen gebieden, dus satellietconnectiviteit is zeker interessant voor deze doelgroep.

Dankzij satellietconnectiviteit kan de Apple Watch Ultra verbinding maken met Globalstar-satellieten om sms’jes en locatie-informatie te versturen. Dit kan beperkt blijven tot noodsituaties, of beschikbaar komen voor sms’en zoals op de iPhone. Het wordt waarschijnlijk wel een functie die exclusief is voor de Apple Watch Ultra. We verwachten niet dat de functie snel wordt toegevoegd aan de Apple Watch Series 11.

Een nieuw ontwerp

Met de Apple Watch Series 10 introduceerde Apple een LTPO3 OLED-display dat groter en helderder is dan dat van de Apple Watch Ultra. Het heeft ook een hogere vernieuwingsfrequentie, die een live tikkende secondewijzer mogelijk maakt. Mogelijk voert Apple deze verbeteringen dit jaar door naar de nieuwe Apple Watch Ultra.

Ook de achterkant van de Apple Watch Series 10 is opnieuw ontworpen en is nu gemaakt van metaal in plaats van keramiek. Hij heeft ook een grotere oplaadspoel en een geïntegreerde antenne. Allemaal veranderingen die we waarschijnlijk ook bij de Apple Watch Ultra 3 gaan zien.

Gezondheidsfeatures

Apple werkt aan een functie voor bloeddrukmonitoring en er is een kans dat deze wordt geïntroduceerd in de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch Ultra 3. Maar er zijn ook wat ontwikkelingsproblemen die de introductie mogelijk vertragen.

Als de functie er komt, dan zal die geen exacte systolische en diastolische metingen doen, maar in plaats daarvan controleren op hypertensie. Wordt deze aandoening gedetecteerd, dan geeft de Apple Watch Ultra een waarschuwing. Vervolgens kun je die waarschuwing doorgeven aan een arts voor aanvullende tests. Het werkt op een vergelijkbare manier als de AF-functie (atriumfibrillatie) in de Apple Watch.

WatchOS 12

watchOS 12 verschijnt in september en krijgt naar verwachting enkele ontwerpwijzigingen. We verwachten visionOS-achtige veranderingen in het ontwerp die overeenkomen met de veranderingen in iOS 19, maar er komt geen complete revisie.

Apple introduceert mogelijk ook een nieuwe set functies op basis van Apple Intelligence. Deze functies draaien niet direct op de Apple Watch omdat er te weinig werkgeheugen en opslagruimte is om dit te ondersteunen. Maar een aangesloten iPhone is krachtig genoeg voor deze Apple Intelligence-functies. Er gaan ook geruchten dat Apple werkt aan een nieuwe versie van de Gezondheid-app. Zo krijg je persoonlijke gezondheidsadviezen om je te helpen met een gezondere levensstijl.

Apple Watch SE 2025

Het is al drie jaar geleden dat Apple een nieuwe Apple Watch SE op de markt bracht. We verwachten dit jaar een nieuwe versie met waarschijnlijk een snellere chip en een aantal ontwerpwijzigingen.

Design en scherm

Er waren geruchten dat Apple werkte aan een kleurrijke, harde plastic behuizing voor de volgende Apple Watch SE, maar het lijkt erop dat die plannen zijn geschrapt. Het ontwerpteam van Apple vond het plastic horloge er niet mooi uitzien en de behuizing bleek niet goedkoper dan aluminium om te maken.

Als dat het geval is, is de volgende Apple Watch SE dus van aluminium en zal hij er ongeveer hetzelfde uitzien als het huidige model. Hij krijgt waarschijnlijk wel een groter display en dunnere randen. De huidige Apple Watch SE is verkrijgbaar in de maten 40 mm en 44 mm en is gebaseerd op de Apple Watch Series 6. We verwachten dat de nieuwe versie van de SE 41 mm en 45 mm krijgt zoals de Series 7. Dat ziet er nieuw uit en onderscheidt de Apple Watch SE wel nog steeds van de Series 11.

De nieuwe Apple Watch SE wordt mogelijk ook voorzien van een always-on scherm. Dit is iets wat we nog nooit hebben gezien op een Apple Watch SE, maar inmiddels is het waarschijnlijk betaalbaar genoeg om toe te voegen.

Snellere chip

De huidige Apple Watch SE heeft een S8-chip die gebaseerd is op de A13 Bionic-chip, maar de Apple Watch Series 10 gebruikt een S10-chip. De Series 11 krijgt mogelijk een nog snellere chip, wat betekent dat Apple de huidige S10 mogelijk gebruikt voor de Apple Watch SE.

Een snellere chip verbetert uiteraard de snelheid. Maar het maakt het ook mogelijk om sommige Siri-verzoeken op het apparaat zelf te verwerken. Op dit moment heeft Siri geen toegang tot gezondheidsinformatie op de Apple Watch SE, maar mogelijk verandert dat als de SE 3 een nieuwe chip krijgt. Mogelijk voegt Apple ook een Ultra Wideband-chip toe aan de volgende Apple Watch SE. Daardoor wordt ook nauwkeurig zoeken en HomePod-integratie mogelijk.

Gezondheidsfeatures

De Apple Watch SE heeft geen ECG- of temperatuurdetectiemogelijkheden en biedt ook geen slaapapneu-detectie. Het is mogelijk dat ten minste een van deze functies dit jaar wordt toegevoegd aan de SE 3. Slaapapneu is het meest waarschijnlijk, omdat daar geen extra hardware voor nodig is.

Apple Watch Ultra 3 en SE 2025

Waarschijnlijk worden de Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11 en de Apple Watch SE 3 in september 2025 gepresenteerd. We verwachten dat ze tegelijk met de nieuwe iPhone 17-modellen op de markt komen.