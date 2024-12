In 2023 kreeg de Apple Watch Ultra slechts een nieuwe kleur. Maar bij de Apple Watch Ultra 3 lijkt het erop dat Apple veel meer gaat veranderen.

Apple Watch Ultra 3: krijgt deze drie nieuwe functies

Toen Apple in 2023 een nieuwe versie van de Apple Watch Ultra aankondigde waren we een beetje teleurgesteld. Het was eigenlijk een Apple Watch Ultra 2 met alleen een nieuwe kleur (zwart). Maar volgens geruchten gaat dat in 2025 veranderen, want de Apple Watch Ultra 3 krijgt dan meerdere nieuwe functies.

Gezondheid

Vrijwel elke nieuwe versie van de Apple Watch krijgt nieuwe functies op het gebied van gezondheid. Maar de de Apple Watch Ultra 3 krijgt dit keer een hele speciale feature: een bloeddrukmeter.

Er gaan al jaren geruchten dat Apple van plan is om een bloeddrukmeter aan de Apple Watch toe te voegen. Maar volgens Apple-kenner Mark Gurman lijkt het in 2025 eindelijk zover te zijn. De functie zal dan vergelijkbaar werken zoals de slaapapneu-detectie in watchOS 11.

Satellietfunctie

Een andere nieuwe functie die de Apple Watch Ultra 3 gaat krijgen volgens Gurman is het versturen van tekstberichten, zelfs wanneer je geen wifi of data-verbinding hebt. De smartwatch gebruikt dan satellieten om de berichten te verzenden. De iPhone heeft deze techniek al een paar jaar, maar de Apple Watch heeft deze functie nooit gekregen.

5G

De huidige versies van de Apple Watch Ultra hebben ‘slechts’ 4G, maar de volgende versie gaat volgens Gurman 5G krijgen. Dit wordt waarschijnlijk een speciale versie van 5G die minder van de accu vraagt. Het grote voordeel van 5G is natuurlijk dat het stukken sneller is dan 4G. Data kan dan nog sneller van internet worden gehaald.

Dit is wanneer de Apple Watch Ultra 3 verschijnt

Het zal nog wel eventjes duren voordat de Apple Watch Ultra 3 hier verschijnt. Alle geruchten wijzen erop dat dit rond de release van de iPhone 17 zal zijn. Dat betekent dat het ergens in september van 2025 moet gebeuren.

Wil je niet zo lang wachten? Dan is de Apple Watch Ultra 2 (€ 740,95) ook een uitstekende koop waar je nog jaren mee vooruit kunt.