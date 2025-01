Waarschijnlijk verschijnt er dit jaar een nieuwe Apple Watch Ultra. Maar wanneer kun je de Apple Watch Ultra 3 dan ook écht kopen?

Apple Watch Ultra 3: dit is wanneer je hem kunt kopen

Vorig jaar kreeg de Apple Watch Ultra alleen een nieuw kleurtje, maar de opvolger was nergens te bekennen. Waarschijnlijk gaan we dit jaar wel een nieuwe versie van de beste Apple smartwatch krijgen. Maar wanneer kun je dan de Apple Watch Ultra 3 ook daadwerkelijk kopen?

Waarschijnlijk verschijnt de volgende Apple Watch Ultra samen met de nieuwe iPhone (17). Als we terugblikken naar vorige releases van de Apple Watch Ultra dan komen we tot dit lijstje met de verschillende dagen:

Apple Watch Ultra: release op 7 september 2022 (woensdag);

Apple Watch Ultra 2: release op 12 september 2023 (dinsdag);

Apple Watch Ultra 2 (zwart): release op 10 september 2024 (dinsdag).

Na de release van de eerste Apple Watch Ultra volgde een jaar later de tweede versie van het premium horloge. Het jaar erop bracht Apple alleen een nieuwe kleur uit, maar geen echte opvolger. Hoogstwaarschijnlijk kom er dit jaar daarom wél een nieuwe versie uit.

Als we de bovenstaande releases in het achterhoofd houden, dan verwachten we de volgende keynote van Apple op 9 september (dit is een dinsdag). Dit is ook wanneer we de volgende iPhone verwachten. Naast de iPhone komt dan ook de Apple Watch Ultra 3 uit. Meestal duurt het dan nog een week voordat je de Apple Watch Ultra 3 kunt kopen.

Apple Watch Ultra 2 kopen

