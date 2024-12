Apple Watch Ultra 3 krijgt belangrijke nieuwe feature (die je leven redt)

De Apple Watch Ultra 3 krijgt naar verluidt een nieuwe feature, die je leven kan redden. Dit gaat er veranderen bij de volgende Apple Watch Ultra!

Apple Watch Ultra 3

In 2024 heeft Apple veel nieuwe producten uitgebracht, maar we zagen verrassend genoeg geen Apple Watch Ultra 3. Het is voor het eerst sinds de introductie van de smartwatch dat Apple een jaar overslaat met het uitbrengen van een nieuwe generatie. Wel verscheen de Apple Watch Ultra 2 in een nieuwe kleur, het toestel is nu ook verkrijgbaar met een zwarte titanium behuizing.

Op de achtergrond werkt Apple inmiddels hard aan de nieuwe features van de Apple Watch Ultra 3. Het is de verwachting dat de smartwatch komend jaar verschijnt en nóg geavanceerder wordt dan het huidige model. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman krijgt de nieuwe Apple Watch Ultra een functie, die je leven kan redden. De derde generatie van de smartwatch krijgt volgens hem voor het eerst satellietverbinding.

Berichten versturen via satelliet

Heb je een iPhone 14 of nieuwer en draait het toestel op iOS 18? Dan is het al mogelijk om een bericht te versturen via een satellietverbinding. De optie verschijnt vanzelf als je geen mobiel bereik hebt, de satellietverbinding maakt het mogelijk om in dat geval alsnog een sms te versturen. Volgens Gurman brengt Apple dezelfde feature naar de Apple Watch Ultra 3, waarmee het Apple’s eerste smartwatch met satellietverbinding wordt.

Je kunt de Apple Watch Ultra 3 straks dus ook gebruiken als je geen mobiel bereik hebt, maar wel een bericht naar familie of vrienden wilt sturen. De feature is niet bedoeld voor noodgevallen, daarvoor moet je SOS-noodmelding gebruiken. Het is daarom de verwachting dat de satellietverbinding ook naar SOS-noodmelding op de Apple Watch komt. Bij de iPhone 14 en nieuwer is dit al zo, zodat je de hulpdiensten ook kunt bereiken als je niet kunt bellen of een sms-bericht kunt versturen.

Release van de Apple Watch Ultra 3

Dat de Apple Watch Ultra 3 straks ook wordt uitgebreid met de feature is goed nieuws, want zo blijf je altijd bereikbaar. In gevaarlijke situaties kun je een bericht naar familie of vrienden sturen, ook als je geen mobiel bereik hebt. Je bent dan bovendien niet meer afhankelijk van je iPhone, wel zo handig als deze bijvoorbeeld verloren of beschadigd is. De functie komt vermoedelijk vooral van pas in het buitenland, in Nederland is het mobiele netwerk grotendeels dekkend.

We moeten nog wel even wachten op de release van de Apple Watch Ultra 3. Apple presenteert de nieuwe smartwatch vermoedelijk op hetzelfde moment als de iPhone 17. Dat betekent dat we nog tot september 2025 moeten wachten op de volgende generatie van de Apple Watch Ultra. Wil je niet zo lang wachten en ben je nu al op zoek naar een nieuwe smartwatch? De Apple Watch Ultra 2 is Apple’s geavanceerdste horloge van dit moment. Bekijk hier de laagste prijzen: