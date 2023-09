Apple Watch Ultra 2: enorm fel scherm en nóg sneller

De Apple Watch Ultra 2 is officieel onthuld! Het geavanceerde horloge van Apple heeft een verbeterd scherm en is nóg sneller. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch Ultra 2 – In het kort

49 mm horlogekast

5G-ondersteuning

Nieuwe S9-chip

Maximale batterijduur van 72 uur

Draait op watchOS 10

Bluetooth 5.3

Nauwkeurige locatiebepaling door U2-chip

Verschijnt vrijdag 22 september

Nieuwe Apple Watch Ultra gepresenteerd

Apple heeft de nieuwe Apple Watch Ultra gepresenteerd tijdens het Wonderlust-event! De Apple Watch Ultra was al enorm geavanceerd en is nu nog beter geworden. Voornamelijk het scherm heeft een grote update gekregen, dat is nu een stuk feller. Ook zijn er een aantal nieuwe gezondheidsfuncties toegevoegd aan de Apple Watch Ultra 2, met een nieuwe functie waarmee het horloge diepte beter herkent.

Verder draait het horloge op de nieuwe S9-chip, die sneller en efficiënter is. De batterijduur van de Apple Watch Ultra 2 is nog langer met de energiebesparingsmodus, waardoor dit de beste accuduur is die we ooit bij een Watch hebben gezien. Ben je van plan om het horloge te kopen? Dan hebben we goed nieuws, want vandaag begint de pre-order al! Lees snel verder voor alle nieuwe functies én de prijs van de smartwatch!

Design: vrijwel ongewijzigd

Het ontwerp van de Apple Watch Ultra 2 is nagenoeg gelijk aan het design van de eerste generatie Apple Watch Ultra. Het horloge heeft weer een kastgrootte van 49 millimeter en de behuizing is gemaakt van titanium. De tweede generatie Apple Watch Ultra heeft opnieuw een compleet plat scherm, dat wordt beschermd door krasbestendig saffierglas. Het scherm is wel een stuk feller, met maar liefst 3000 Nits. Hierdoor kan je het scherm zelfs bij fel zonlicht probleemloos lezen.

De Apple Watch Ultra 2 is opnieuw uitgebracht in slechts één kleur: een lichte titanium uitvoering. Je kunt bij de meest geavanceerde Apple Watch dus niet kiezen voor een andere kleur. Wel komen er nieuwe horlogebandjes bij het horloge, waarmee je de Apple Watch Ultra 2 toch iets kunt personaliseren.

Horloge draait op snelle S9-chip

Van buiten lijkt de Apple Watch Ultra 2 dus op de eerste generatie, maar van binnen is het horloge wel aangepast. De smartwatch draait namelijk op de nieuwe S9-chip. Deze is gebaseerd op de A15 Bionic-chip die wel al kennen uit de iPhone 13 en 14. Een flinke stap ten opzichte van de S8-chip, die nog gebaseerd was op de A13 uit de iPhone 11. Hierdoor is de Watch tot aan 60 procent sneller dan zijn voorganger.

Daarnaast krijgt de smartwatch de nieuwe U2-chip. Deze nieuwe chip brengt verbeteringen voor ‘Zoek mijn’ met zich mee. Dit is dezelfde chip die we ook in de iPhone 15 terugvinden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Batterijduur van 72 uur

Dat de S9-chip een grote update is, zien we ook terug in het batterijverbruik van het horloge. De eerste generatie Apple Watch Ultra had al een standaard batterijduur van 36 uur. Met de energiebesparingsmodus liep dat op tot wel 60 uur.

Bij de Apple Watch Ultra 2 is dit vrijwel hetzelfde, ook daar is de standaard batterijduur 36 uur. Met de energiebesparingsmodus ingeschakeld wordt dit wel een stuk langer: maximaal 72 uur. Je doet dus veel langer met de batterij van de nieuwe Ultra, mits je de energiebesparende modus aan hebt staan.

Introductie van watchOS 10

Bij een nieuwe Apple Watch hoort ook een nieuwe watchOS. Apple heeft watchOS 10 inmiddels onthuld, waardoor we weten welke nieuwe functies naar de Apple Watch komen. In de nieuwe watchOS-versie worden slimme stapels geïntroduceerd. Deze bestaat uit verschillende widgets, die op het juiste moment worden getoond. Zo verschijnt je agenda als je in een vergadering zit en zie je in de ochtend juist de weersverwachting.

Daarnaast wordt er een aantal toffe nieuwe wijzerplaten toegevoegd met watchOS 10. Ook krijgt de Apple Watch er weer wat gezondheidsfuncties bij, zo zijn work-outs als fietsen en wandelen verbeterd. In watchOS 10 focust Apple ook op je mentale gezondheid, want met Mindfulness kun je aangeven wat je mentale gezondheid is op een bepaald moment.

De update is vanaf maandag 18 september te installeren op je Apple Watch! Bekijk hier of jouw Apple Watch ondersteuning heeft voor de nieuwe update.

Releasedatum van de volgende Apple Watch Ultra

De Apple Watch Ultra 2 is te koop voor maar liefst 899 euro, dat is goedkoper dan de eerste generatie. Wil je het horloge als eerste in huis hebben? Dan is er goed nieuws, want de pre-order is al begonnen! Bekijk hier waar je het horloge alvast kunt bestellen:

De Apple Watch Ultra 2 is dus te bestellen vanaf dinsdag 12 september. De officiële release van de smartwatch is een week later, op vrijdag 22 september. Dat is dan ook de datum dat het horloge in de winkels verschijnt, of bij je thuis wordt afgeleverd als je hem al hebt besteld.

Wil je de release van de Apple Watch Ultra 2 niet missen? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.