Verkoop van Apple Watches stijgt ver boven traditionele horloges uit

De verkoop van de Apple Watch heeft een flinke groei doorgemaakt. Analysebureau Strategy Analytics schat dat 31 miljoen Watches zijn verscheept in 2019: tien miljoen meer dan horloges van Zwitserse merken.



Verkoop van Apple Watches flink gegroeid

De verkoop van 31 miljoen Apple Watches in één jaar tijd is een groot verschil vergeleken met de cijfers van Zwitserse horloges. Alle Zwitserse horlogemerken samen verkochten namelijk ‘maar’ 21 miljoen horloges in 2019.

Daarnaast heeft Apple afgelopen jaar met de verkoop van Apple Watches een groei van 36 procent doorgemaakt ten opzichte van 2018. Met de Zwitserse horloge-industrie gaat het juist slechter: de verkoop daalde met 13 procent ten opzichte van 2018. Het is opvallend dat Apple Watches zo populair zijn. Hieruit zou je kunnen opmaken dat ‘gewone’ horloges het op termijn gaan verliezen van wearables.

Gemiste kans voor Zwitserse horlogemerken

Volgens een analist van Strategy Analytics hebben de Zwitserse horlogemerken hun kans gemist om ook goede smartwatches aan te bieden. Apple biedt nu een beter product aan met de Watch, waardoor er nauwelijks tijd is voor merken als Swatch om nog een impact te maken op de wearablesmarkt.

Slechts een schatting

De verkoopcijfers moet je wel met een korreltje zout nemen. Apple deelt zelf nooit verkoopcijfers van producten, dus 31 miljoen is slechts een schatting. Toch laat het wel zien dat er een flinke stijging is in de verkoop. Ook als deze cijfers niet precies zouden kloppen, zegt het grote verschil tussen Apple en Zwitserse horlogemerken wel genoeg over de populariteit van Apple Watches en de impact hiervan op traditionele horloges.

Groei komt overeen met Q1 kwartaalcijfers

De schatting van 36 procent groei komt aardig in de buurt van de gestegen omzet van 37 procent, dat het bedrijf uit Cupertino behaalde met de Apple Watch en AirPods. De wearables van Apple werden afgelopen jaar ook meer verkocht dan de Mac. Dit bleek uit de Apple kwartaalcijfers van Q1 2020. Na de bekendmaking van de kwartaalcijfers vertelde Tim Cook ook aan Reuters dat de Apple Watch Series 3 niet aan te slepen was, omdat deze flink afgeprijsd was.

