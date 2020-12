Apple werkt mogelijk aan een nieuwe Apple Watch met Touch ID-knop en een camera achter het scherm. Dat blijkt uit patenten die het bedrijf heeft ingediend.

‘Touch ID en camera op toekomstige Apple Watch’

Apple heeft twee nieuwe patenten ingediend voor de Apple Watch. Met een patent registreert het bedrijf technische innovaties om te voorkomen dat concurrenten ze kopiëren. Het gaat om een Touch ID-knop zoals die ook op de iPad Air 2020 zit en om een camera achter het scherm.

Patently Apple ontdekte het patent voor Touch ID. Dat zou een erg handige toevoeging zijn voor Apples slimme horloge. Je kunt de Apple Watch Series 6 en de Apple Watch SE alleen ontgrendelen met een wachtwoord. Touch ID werkt natuurlijk een stuk sneller.

Ook zou de vingerafdrukscanner Apple Pay veel veiliger maken. Momenteel reken je simpelweg af door je Apple Watch bij een contactloze kaartlezer te houden. Als je je eerst moet identificeren met je vingerafdruk is de kans op fraude een stuk kleiner.

Het tweede patent, gespot door Apple Insider, betreft een camera voor de Apple Watch. Deze zou zich achter het scherm bevinden en alleen zichtbaar zijn als je hem nodig hebt. Andere bedrijven werken al langer aan deze techniek. Zo onthulde ZTE recent de eerste smartphone met een frontcamera achter het scherm.

Veel gebruikers zouden een camera op de Apple Watch vermoedelijk erg op prijs stellen. Zo wordt het immers makkelijker dan ooit om snel een selfie te schieten. De lens achter het scherm plaatsen, lijkt een verstandige keuze. Omdat slimme horloges zo klein zijn, wil Apple het display waarschijnlijk niet ontsieren met een notch of gaatje.

Touch ID lijkt bezig aan een comeback

Of we straks echt een Apple Watch met Touch ID en camera kunnen kopen is hoogst onzeker. Apple dient heel veel patenten in, maar gebruikt ze lang niet allemaal.

Toch lijkt zeker Touch ID een logische stap voor de Apple Watch. Met de iPad Air 2020 heeft Apple laten zien dat het de vingerafdrukscanner nog niet is vergeten. Bovendien werkt het bedrijf uit Cupertino volgens geruchten aan een iPhone 13-prototype met Touch ID onder het scherm. Vermoedelijk gaat het daarbij om een aanvulling op Face ID. Zolang we allemaal mondkapjes dragen is gezichtsherkenning immers niet altijd even praktisch.

