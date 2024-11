De eerste Apple Watch werd door Apple aangekondigd in 2014. Tien jaar later ziet de Apple Watch er een stuk groter en anders uit.

Zoveel groter (en anders) is de Apple Watch na tien jaar

De eerste Apple Watch Series werd tijdens het iPhone 6 en iPhone 6 Plus-event aangekondigd. Deze smartwatch wordt vaak ook de Apple Watch Series 0 genoemd, hoewel dat niet de officiële benaming is die Apple aan het horloge heeft gegeven.

Inmiddels zijn we vele Apple Watch-generaties verder en is er zelfs een Apple Watch Ultra (2)-variant (€ 784,95) verschenen die extra robuust is en waarmee je kunt duiken.

In al die die jaren is er sowieso veel aangepast bij het Apple horloge. Maar een van de grootste veranderingen op de Apple Watch zijn de afmetingen van het scherm. Op Reddit heeft een gebruiker zijn eerste Apple Watch (de Series 0) als een soort tijdlijn naast een Apple Watch Series 6 en Apple Watch Series 10 gelegd.

Hierop is goed te zien hoeveel verschil er zit tussen het scherm van de Series 0 en de Series 10. Het is hierop overduidelijk dat het scherm van de Apple Watch een stuk groter is geworden.

Als je de zwarte randen om het scherm van de Apple Watch bekijkt, zie je dat die in de loop der jaren ook dunner zijn geworden. Een Apple Watch met een groter scherm is natuurlijk prima, maar er is een stuk meer veranderd bij het horloge in al die jaren. Wil je weten wat de Apple Watch Series 10 tegenwoordig allemaal kan? Lees dan onze Apple Watch Series 10-review nog even een keer door.

Apple Watch Series 10

De nieuwste smartwatch van Apple is de Apple Watch Series 10. De smartwatch werd gepresenteerd op 9 september 2024 en heeft een aantal belangrijke vernieuwingen. De nieuwe Apple Watch is beschikbaar in aluminium en titanium, en is zowel groter als dunner (en lichter) dan zijn voorganger.

Nieuwe kleuren Gitzwart en Roségoud

en Grotere horlogekast

horlogekast Nieuwe S10 -chip

-chip Langere batterijduur

batterijduur Groothoek oled-display

oled-display Nieuwe gezondheidsfeatures

Is je eigen Apple Watch toe aan een upgrade? Of wil je een Apple Watch met een groter scherm? Check dan ons Apple Watch Series 10-prijzenoverzicht. Dan weet je zeker dat je de beste prijs te pakken hebt. De prijzen van de Apple Watch Series 10 beginnen nu bij € 424,95.