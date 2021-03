Volgens een betrouwbare bron brengt Apple dit jaar nog een speciale sportversie van de Apple Watch uit. Dit horloge krijgt een sterke behuizing en is gemaakt voor atleten, hikers en buitensporters.

Bloomberg: Apple Watch sportversie verschijnt in 2021

Het gerucht komt van Bloomberg, dat doorgaans goed geïnformeerd is als het op onaangekondigde Apple-producten aankomt. Volgens de zakenwebsite brengt Apple de ‘stoere Apple Watch’ nog dit jaar op de markt. Bloomberg baseert deze claim op basis van gesprekken met een anonieme bron.

De speciale sportversie van de Apple Watch zou een zogeheten rugged-behuizing krijgen. Dankzij deze sterke beschermlaag is het horloge volledig stof- en waterdicht en kan hij tegen een stootje. Smartphones met een rugged-behuizing zijn bijvoorbeeld geliefd onder mensen met zware beroepen, zoals in de bouw, horeca en zorg.

Bloomberg schrijft dat Apple het mysterieuze horloge met atleten, hikers en buitensporters in het achterhoofd heeft ontworpen. De Apple Watch-sportversie moet daarom zelfs de meest extreme omstandigheden aan kunnen, zoals hitte en vrieskou. Ook temperatuurschommelingen moeten geen probleem vormen.

De zakenwebsite claimt verder dat de Apple Watch sportversie een aanvulling op het assortiment is, geen vervanger. Dit betekent dat de Apple Watch Series 3, Apple Watch SE en Apple Watch Series 6 verkrijgbaar blijven. Het horloge, dat binnen Apple de codenaam “Explorer Edition” draagt, heeft alle functies van de overige Watches.

Adviesprijs onbekend

Bloomberg weet niet hoe duur het sportieve horloge wordt. Ook zijn er nog twijfels over de precieze introductiedatum. Apple zou de rugged Watch in 2021 willen uitbrengen, maar mogelijk wordt het 2022. Het is dus nog niet zeker of het horloge gelijktijdig met de Apple Watch Series 7 uitkomt, die vermoedelijk in september wordt onthuld.

Het is niet de eerste keer dat we geruchten horen over een sportversie van de Apple Watch. Ook in 2015 heeft Apple hierover nagedacht. Huidige Apple Watch-modellen zijn waterdicht tot een diepte van 50 meter. Je kunt dan ook prima zwemmen met een Apple Watch.

