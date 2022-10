Apple Watch houdt nu ook slaapfasen bij: wat betekenen ze?

Het nieuwe watchOS 9 heeft van je Apple Watch een betere slaaptracker gemaakt. Je kunt nu namelijk ook je slaapfasen bijhouden: diepe slaap, kernslaap en remslaap. Maar wat houdt het in?

Slaapfasen in watchOS 9

Heb je ‘s nachts een Apple Watch om de pols, dan houdt de Slaap-app nauwkeurig de verschillende fasen bij. Zo weet je niet alleen wanneer je precies sliep, maar ook wat de kwaliteit van je nachtrust was.

Om je slaap te meten, open je de Slaap-app op de Apple Watch. Daar volg je de stappen op het scherm om de functie in te schakelen. Voortaan zie je de statistieken van je slaap in de Gezondheid-app. Zorg dat je watchOS 9 hebt geïnstalleerd.

Zo bekijk je je slaapstatistieken:

Open de Gezondheid-app; Tik op de tab ‘Gegevens’; Selecteer ‘Slaap’; Kies ‘Toon meer gegevens voor Slaap’.

Wat zijn slaapfasen?

Iedere nacht doorloop je meerdere slaapcycli, ook wel stadia genoemd. Volgens experts zijn het er vier: wakker, lichte slaap, diepe slaap en REM. De Apple Watch meet deze slaapfasen ook, al kiest Apple voor de term ‘Kernslaap’ in plaats van ‘Lichte slaap’.

Hieronder leggen we uit wat de vier slaapstadia betekenen.

1. Kernslaap

De slaapcyclus begint met de kernslaap, ook wel lichte slaap genoemd. In dit stadium kun je gemakkelijk gewekt worden. Deze slaapfase duurt vaak iets minder dan een uur. Het is gunstig om in deze fase wakker te worden. Word je op een natuurlijke wijze wakker tijdens de lichte slaap, dan voel je je vaak extra uitgerust.

2. Diepe slaap

Na je lichte slaap ga je over naar de belangrijkste fase: de diepe slaap. Het is in deze fase van de slaapcyclus moeilijker om iemand wakker te maken. Het is een essentiële fase omdat je lichaam spieren, botten en weefsel opbouwt en herstelt. Bovendien helpt het je immuunsysteem te laten functioneren.

Bij volwassenen bestaat de diepe slaap uit ongeveer 25 procent van de nachtrust. Per cyclus duurt duurt de diepe slaap ongeveer 20 minuten.

3. REM-slaap

De REM-slaap wordt ook wel de droomslaap genoemd, waarbij er snelle oogbewegingen zijn en er sprake is van een grote hersenactiviteit. De spieren zijn volledig ontspannen. De hersenen zijn actief met dromen en het verwerken van informatie. Deze slaapfase wordt beschouwd als minder belangrijk.

Een volwassen zit gedurende 15 tot 25 procent van zijn slaap in de REM-slaap.

Nieuwe cyclus

Na de REM-slaap ontwaak je soms kort en begint de slaapcyclus weer van vooraf aan. Om de slaapfasen te meten, gebruikt de smartwatch de gegevens van de versnellingsmeter en hartslagmeter.