Apple Watch bewijst: we slapen (bijna) allemaal te weinig

Tijdens een onderzoek van een Amerikaans ziekenhuis kwam iets opvallends aan het licht. Volgens de Apple Watch slapen we (bijna) allemaal te weinig!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch bewijst: we slapen te weinig

Waarschijnlijk weet je het allang van jezelf, maar volgens een onderzoek van het Brigham and Woman’s Hospital (een ziekenhuis in Boston, Massachusetts) slapen we bijna allemaal te weinig. Het ziekenhuis kwam tot deze conclusie nadat ze de gegevens hadden bekeken van ruim 42.000 Apple Watches.

Volgens de onderzoekers moet je minstens zeven uur per nacht slapen. Maar in de gegevens was te zien dat slechts 31 procent van de mensen zeven uur slaap (of meer) per dag haalden.

Het overgrote deel van de mensen (iets minder dan 40 procent) sliep elke dag zo’n zes tot zeven uur. Iets meer dan 20 procent zat tussen de vijf en zes uur. Er was ook nog een groep die minder dan 5 uur per macht sliep: zo’n 8,8 procent.

Het is belangrijk dat je elke nacht voldoende slaapt. Volgens De Amerikaanse Heart Association kan te weinig slaap meerdere klachten veroorzaken. Denk daarbij aan een burn-out, depressie, dementie, hersenschade, overgewicht en hartklachten.

Later naar bed in het weekend

Opvallend was dat iets meer dan 66 procent van alle Apple Watch-bezitters voor twaalf uur naar bed gingen. In het weekend daalde dit mensen naar zo’n 56 procent. Overigens bleek uit de gegevens van de Apple Watch dan het gemiddeld aantal uur slaap op 6 uur en 27 minuten stond. Dat is dus net niet voldoende slaap.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch kopen

Wil je ook weten hoe lang (en hoe goed) je slaapt? Dan heb je een Apple Watch nodig. Heb je al een Apple Watch en wil je misschien upgraden? Check ook dan onze Apple Watch-prijsvergelijker van iPhoned.

Je kunt hiermee gemakkelijk alle aanbiedingen en deals van de winkels met elkaar vergelijken. De Apple Watch is onder andere te filteren op kleur, garantietermijn en levertijden.

De Apple Watch Series 8 en de Apple Watch Ultra zijn de nieuwste smartwatches van Apple. Maar vind je die te duur? Dan is de Apple Watch SE 2022 een prima alternatief!

Apple Watch Series 8 prijzen vergelijken Nieuw € 459,- Bekijk beste prijs Refurbished € 444,99 Bekijk beste prijs

Apple Watch SE 2022 prijzen vergelijken Nieuw € 284,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 283,99 Bekijk beste prijs

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!