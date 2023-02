‘Apple Watch Series X in de maak, met extra groot scherm’

Volgend jaar bestaat de Apple Watch tien jaar. Om dat te vieren wil Apple naar verluidt een speciale ‘Apple Watch Series X’ uitbrengen, die is voorzien van een extra groot display.

Apple Watch Series X in 2024

Dit meldt Apple-analist David Hsieh van tech-onderzoeksbureau Omdia. De Apple Watch Series X zou verkrijgbaar zijn in schermgroottes van 1,89 inch en 2,04 inch. Daarmee is het scherm zo’n 5% tot 10% groter dan bij de Apple Watch Series 8.

Volgens Hsieh is de naam ‘Apple Watch Series X’ nog geen zekerheid. Het zou wel een logische keuze zijn, want de iPhone X uit 2017 was ook zo’n jubileumeditie. Destijds bestond de iPhone tien jaar. In 2024 verschijnt alweer de tiende generatie Apple Watch, dus de toevoeging X past daar goed bij.

In 2024 komt Apple ook met de opvolger van de Apple Watch SE 2022, beweert de analist. Dit is de instap-smartwatch van Apple. De derde generatie Apple Watch SE zou een groter scherm krijgen dat eruitziet zoals bij de Apple Watch Series 8, Je kunt dan kiezen uit de horlogekasten 41 mm en 45 mm: één millimeter groter dan nu.

In 2024 blijft het niet bij een nieuwe Apple Watch Series X en Apple Watch SE, want er komt ook een nieuwe versie van de Apple Watch Ultra. Hsieh schrijft dat de Ultra een groter scherm heeft van 2,13 inch. Nu is dat 1,93. Dit is in lijn met eerdere geruchten over Apple’s nieuwste high-end smartwatch.

Apple Watch Series 9

En natuurlijk kijken we ook uit naar de nieuwe Apple Watch van 2023: de Apple Watch Series 9. Hsieh verwacht dat de smartwatch dezelfde schermformaten heeft als zijn voorganger. Benieuwd naar de mogelijke vernieuwingen? Check ons artikel met Apple Watch Series 9 geruchten.