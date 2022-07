Apple Watch Series Pro kost mogelijk meer dan 1100 (!) euro

In september brengt Apple naar verluidt liefst drie nieuwe Apple Watch-modellen uit. Het paradepaardje is de Apple Watch Series Pro, die onder meer een groter scherm heeft. Die wordt waarschijnlijk ongeveer net zo duur als de iPhone 13 Pro …

Apple Watch Series Pro: prijs

In het najaar komt Apple met een groter Apple Watch Series 8-model, dat het bedrijf volgens geruchten de Apple Watch Pro noemt. Het klokje heeft een groter scherm, is voorzien van een premium metalen behuizing en de batterij gaat langer mee.

Minder leuk is dat de Apple Watch Pro een prijskaartje heeft waar een paard de hik van krijgt. Volgens de gerenommeerde Apple-analist Mark Gurman zul je rond de 900 tot 999 dollar betalen.

De prijs in euro’s is echter hoger: dit heeft te maken met de btw- en invoerkosten. Ter vergelijking: aan de nieuwe iPhone 13 Pro hangt in de Verenigde Staten een prijskaartje van 999 dollar. De Nederlandse prijs is 1159 euro.

Dit betekent dat de Apple Watch Series Pro vermoedelijk rond de 1100 euro kost – mocht de informatie van Gurman kloppen. Ook de gerenommeerde display-analist Ross Young rekent op een hoge prijs. Hij meldt dat het duurste Apple Watch-model in een laag volume wordt verkocht, wat kan wijzen op een hoge verkoopprijs.

Apple verwacht in het derde kwartaal van dit jaar naar verluidt slechts één miljoen exemplaren van de Apple Watch Pro te verkopen, een stuk minder dan de vier miljoen exemplaren van de vier miljoen 45 mm Apple Watch Series 8-modellen. Het is een aanwijzing dat de prijs van de Apple Watch Pro een stuk gepeperder zal zijn.

Ook goedkopere modellen

Gelukkig brengt Apple Watch nog twee goedkopere modellen uit. Allereerst komt er een nieuwe Apple Watch SE. Die mist wat functies ten opzichte van het standaardmodel, maar is ook een stuk goedkoper. De huidige versie kost 299 euro.

Ook komt er een Apple Watch Series 8, die vermoedelijk tussen de 400 en 500 euro kost. Nieuw is dat hij onder meer kan vertellen dat je koorts hebt.