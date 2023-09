Apple Watch Series 9: dit is er nieuw (van binnen én van buiten)

Is het slimme horloge om je pols aan vervanging toe? Dan hebben we goed nieuws, want tijdens het iPhone-event heeft Apple de Watch Series 9 gepresenteerd. Dit is er allemaal nieuw!

Apple Watch Series 9 – In het kort

41 of 45 mm horlogekast

Nieuwe S9-chip met Neural Engine

Langere batterijduur

Nieuwe software-update: watchOS 10

Nieuwe kleur: roze

Besturing met gebaren

Nieuwe FineWoven-bandjes

Apple Watch Series 9 met nieuwe kleur

De Apple Watch is hét slimme horloge van Apple, en de versie van dit jaar is al weer de negende uitvoering ervan. Net zoals de afgelopen jaren is er geen sprake van een grote revolutie, maar meer van slimme evolutie op plekken waar Apple dat nodig vond.

De Apple Watch Series 9 is er nog steeds in twee uitvoeringen, een met een horlogekast van 41 mm, de andere 45 mm. Qua design is er verder niks veranderd. Het scherm is nog net zo groot als bij de Series 8, en de behuizing nog net zo afgerond. Wel is er weer voor het eerst in tijden een nieuwe kleur: roze! Het gaat om een erg elegante tint, mooier dan bij de eerste Watch SE een paar jaar terug.

Besturing met gebaren

De Apple Watch Series 9 is voortaan te besturen met gebaren. Dat zat er eerst al in als toegankelijkheidsfunctie, maar is nu enorm uitgebreid. Zo neem je telefoontjes aan, hang je op, start je timers, en meer. Super handig voor al die gevallen dat je maar één hand vrij hebt. Deze functie functie is vanaf volgende maand op de Series 9 beschikbaar, hij zit dus waarschijnlijk in een update van watchOS 10.

Sneller in apps dankzij S9-chip met Neural Engine

Uiteraard wil je niet alleen sneller berichten ontvangen, je wilt ook alle apps sneller kunnen openen, toch? En daarom zit in de Watch Series 9 ook de nieuwe S9-chip. Deze is gebaseerd op de A15 Bionic-chip die wel al kennen uit de iPhone 13 en 14. Een flinke stap ten opzichte van de S8-chip, die nog gebaseerd was op de A13 uit de iPhone 11. Hij is tot aan 60% sneller dan zijn voorganger.

De nieuwe chip zorgt er tevens voor dat de Watch zuiniger omgaat met energie. Ook heeft de processor nu een Neural Engine, zodat Siri op de Watch zonder internet kan werken. Dat maakt het mogelijk dat je via Siri gezondheidsinformatie uit Gezondheid kunt opvragen.

Nog meer nieuwtjes voor Apple Watch Series 9

Tot slot zitten er nog een hoop kleine verbeteringen in de Apple Watch. Hij heeft nu de nieuwe U2-chip voor de ultra wideband-techniek. Hiermee kun je bijvoorbeeld je AirTag of AirPods met precisiezoeker vinden.

Bij een nieuwe Apple Watch horen uiteraard ook nieuwe bandjes. Voor liefhebbers van de leren bandjes hebben we slecht nieuws: die zijn er niet meer. Daarvoor in de plaats komen de nieuwe FineWoven-bandjes, die best wel lijken op leer. Wil je het iets extravaganter? Dan zijn er ook nog steeds Hermès-bandjes. Tot slot zijn er nieuwe bandjes in samenwerking met Nike.

Apple Watch Series 9 prijs en release

De Apple Watch Series 9 is per direct beschikbaar. Je kunt je favoriete versie van het slimme horloge dus nu al pre-orderen, en dan heb je hem vrijdag, 22 september binnen. Er is ook goed nieuws over de prijs, want die is voor de verandering goedkoper geworden dan zijn voorganger. Je haalt hem al voor € 449 in huis.

