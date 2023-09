Apple Watch Series 9 vs Apple Watch Series 8: dit zijn de verschillen

Naast de iPhones heeft Apple ook nieuwe smartwatches uitgebracht. Maar wat is er nou precies veranderd? Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de Apple Watch Series 9 en de Series 8!

Apple Watch Series 9 vs Series 8: de verschillen

Elk jaar verschijnt er een nieuwe Apple Watch en ook deze keer was het niet anders. Maar wat is er nieuw aan de Apple Watch Series 9 en wat zijn de verschillen met de vorige versie? Wij zetten de belangrijkste vernieuwingen voor je op een rij!

Beeldscherm: dit is er nieuw

Het display heeft twee updates gekregen dit jaar. Het scherm is namelijk een stuk helderder geworden. De Apple Watch Series 8 had een maximale helderheid van 1000 nits. De Series 9 doet daar nog een schepje bovenop en kan nu tot 2000 nits (dit is hetzelfde als de eerste Apple Watch Ultra).

Daarnaast kan de Watch de helderheid ook een stuk lager zetten. De minimale helderheid is nu 1 nit. Handig als je in het pikkedonker even de tijd wil aflezen. En natuurlijk bespaart deze extra lage helderheid ook weer een beetje van je accu.

Verder is het scherm van de Apple Watch Series 9 hetzelfde als de Series 8. De resolutie is gelijk gebleven, de schermranden net zo dun en hij is net zo stevig.

Twee nieuwe chips

De Apple Watch Series 9 heeft een aantal nieuwe chips aan boord. Zo is de S9-chip in de smartwatch nu eindelijk écht een flinke upgrade. De Series 8 had een S8-chip, wat eigenlijk dezelfde chip was als in de Series 7 (de S7) en de Series 6 (S6). De nieuwe chip is volgens Apple 30 procent sneller dan die in de Series 8.

Daarnaast heeft de Apple Watch Series 9 ook een tweede generatie ultra wideband-chip. Hiermee wordt het opsporen van je andere Apple-producten (ook met deze nieuwe ‘U2’-chip) een stuk sneller en makkelijker. De Series 9 wijst dan op het scherm precies aan waar je heen moet. Verder zorgt de nieuwe chip er ook voor dat je een bedieningspaneel op het schermp van je Apple Watch te zien krijgt wanneer je in de buurt van je HomePod komt.

Kleuren van de Apple Watch Series 9

Uiteraard is de Apple Watch Series 9 ook in verschillende kleuren te koop. Jammer genoeg hebben we deze generatie maar één nieuwe kleur erbij gekregen. De Apple Watch Series 9 is er namelijk nu in het roze. Daarnaast zijn er nog de aluminium-kleuren sterrenlicht, middernacht, zilver, (PRODUCT)RED; of goud, zilver en grafiet voor roestvrij staal.

Meer opslag

Apple heeft de opslag van de Apple Watch Series 9 een fijne upgrade gegeven. De Apple Watch Series 8 had een opslag van 32 GB. De Series 9 heeft een verdubbeling gekregen en bezit nu 64 GB opslag. Genoeg ruimte om al je favoriete muziek mee te nemen op de smartwatch tijdens het sporten.

Nieuwe functies

De Apple Watch Series 9 heeft naast het zoeken van je iPhone met de nieuwe ultra wideband-chip nog een paar nieuwe functies gekregen. Zo kun je door met je wijsvinger op je duim te tikken (Apple noemt dit ‘Tik dubbel’) functies op je Watch besturen.

Het lijkt een beetje op de functie ‘Handgebaren’ in ‘Assistive-Touch’ die je op vrijwel elke Apple Watch vindt. Alleen werkte de nieuwe functie sneller en past de functie zich (beter) aan wat je op dat moment gebruikt.

Let op: Tik dubbel komt (volgens Apple) pas ergens in oktober beschikbaar. Daarnaast is Siri ook lokaal te gebruiken. Je hebt dus geen internetverbinding meer nodig om Siri

Apple Watch Series 9 kopen

Is het oude Apple Watch toe aan een upgrade of wil je een nieuwe Apple Watch Series 9 kopen? Check dan onze Apple Watch Series 9-prijsvergelijker. Dan weet je zeker dat je de beste prijs te pakken hebt.

