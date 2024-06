Kun je niet kiezen tussen een Apple Watch Series 9 en een SE 2022? Hier lees je alles over de verschillen en de beste prijs!

Apple Watch Series 9 vs SE 2022: welke moet je kiezen?

Wil je een nieuwe smartwatch van Apple? En twijfel je tussen de Apple Watch Series 9 en Apple Watch SE 2022? Dan kunnen we kort zijn: wil je niet teveel uitgeven? Kies dan voor de Apple Watch SE 2022. Ben je op zoek naar meer functies, zoals een always on-scherm en een saturatie-app? Dan is de Apple Watch Series 9 de beste smartwatch voor jou.

Toch zijn er nog wel meer verschillen tussen de Apple Watch Series 9 en SE 2022. Hieronder lees je wat er nog meer anders is op beide smartwatches.

Wat is het verschil tussen Apple Watch Series 9 en SE 2022?

Wanneer je de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch SE 2022 naast elkaar legt, zie je op het eerste gezicht niet zo heel veel verschil. Toch wijken ze onder de motorkap behoorlijk van elkaar af. Dit zijn de belangrijkste verschillen! Kiezen tussen de Apple Watch Series 9 en SE 2022 moet daarmee een stuk makkelijker worden.

Apple Watch SE 2022 in het kort

Goedkoopste Apple Watch van 2022

Verkrijgbaar in twee formaten: 40 en 44 millimeter (mm)

Net zo snel als de duurdere Apple Watch Series 8

Inclusief nieuwe crashdetectie (die je hopelijk nooit nodig hebt)

In onze prijsvergelijker vanaf: € 249,99

Meer weten over de Apple Watch SE 2022? Check dan onze Apple Watch SE 2022-overzichtspagina.

Apple Watch Series 9 in het kort

Heeft alle functies van de SE 2022

Nieuwe S9-chip met Neural Engine

Besturing met gebaren

Nu met 64GB opslag

Langere batterijduur

Helderder display, af te lezen in de volle zon

In onze prijsvergelijker vanaf: € 375,90

Meer weten over de Apple Watch Series 9? Check dan onze Apple Watch Series 9-overzichtspagina.

Specificaties

Bij de Apple Watch SE 2022 heb je voor de kastgrootte de keuze uit 40 of 44 millimeter. De Watch Series 9 is iets groter, want daar kun je kiezen tussen een grootte van 41 millimeter of 45 millimeter. Het materiaal is bij beide gelijk (aluminium).

In de Apple Watch SE 2022 zit een S8-chip. Die zit ook in de Apple Watch Series 8. De Series 9 heeft echter een S9-chip, en die is natuurlijk net weer ietsjes sneller dan die in de SE 2022.

Verder heeft de Series 9 64 GB opslagcapaciteit. De Apple Watch SE 2022 moet het nog met 32 GB doen. Hoe meer opslag, hoe meer apps en muziek je op de Apple Watch kwijt kunt.

Scherm en always on

Het display van de Apple Watch Series 9 is een stuk helderder. De SE 2022 heeft een maximale helderheid van 1000 nits. De Series 9 heeft het dubbele (2000 nits). Dit helderder scherm is vooral handig als je buiten bent en de zon schijnt fel.

Daarnaast heeft de Series 9 een always on-display. Hiermee kun je dus altijd zien hoe laat het is. De Apple Watch SE 2022 zet zijn scherm na een paar seconden uit als je er niet naar kijkt. De Apple Watch Series 9 doet dit standaard niet.

Functies en features

De Apple Watch SE 2022 heeft alle basisfuncties. Zo kun je stappen tellen, workouts gebruiken en je hartslag meten. Maar de Apple Watch Series 9 doet daar nog een schepje bovenop. Hierop vind je ook een saturatie-app, ecg-app en temperatuurregistratie. Maar je kunt dankzij de snellere chip op de Apple Watch Series 9 ook ‘Tik dubbel‘ gebruiken.

Waar is de Apple Watch het goedkoopst en wat zijn de prijzen?

Als je een zo goedkoop mogelijke Apple Watch wilt, dan zit je bij de Apple Watch SE 2022 goed. Maar ook daar zijn soms flinke prijsverschillen te vinden. En wat als je liever de Apple Watch Series 9 wilt? Waar moet je dan zijn voor de beste prijs?

Geen nood, want in de Apple Watch Series 9-prijsvergelijker en de Apple Watch SE 2022-prijsvergelijker op iPhoned vind je altijd de laagste prijs. De Apple Watch Series 9 is momenteel het goedkoopst: € 375,90. Voor een Apple Watch SE 2022 ben je € 238,95 kwijt.