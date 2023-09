Apple Watch Series 9 release: dit is wanneer het horloge verschijnt

Er komt een nieuwe Apple Watch aan! Ben je van plan om het nieuwe horloge te kopen? Dit moet je weten over de release van de Apple Watch Series 9.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe Apple Watch komt eraan

Morgenavond is het zover: dan vindt het Wonderlust-evenement van Apple plaats. Tijdens dit event wordt eindelijk de iPhone 15 onthuld, maar dat is niet alles. Zoals ieder jaar wordt ook een nieuwe Apple Watch aangekondigd, morgen is het de beurt aan de Apple Watch Series 9. Er wordt steeds meer duidelijk over de Watch, zo weten we inmiddels dat het horloge draait op de nieuwe S9-chip.

Lees ook: Apple Watch Series 9: worden dit de nieuwe functies?

Dit is naar verluidt een volledig nieuwe chip, waardoor de Apple Watch voor het eerst sinds 2020 een écht nieuwe processor krijgt. Daarnaast past Apple volgens geruchten het productieproces aan bij de nieuwe Apple Watch, want de behuizing wordt voor het eerst gemaakt met een 3D-printer. Door het Wonderlust-event is de release van de Apple Watch Series 9 ook zo goed als zeker. Dit moet je weten.

Dit is wanneer de Apple Watch Series 9 verschijnt

De Apple Watch Series 9 wordt naar verwachting morgenavond aangekondigd, het iPhone 15-event begint om 19.00 uur Nederlandse tijd. Net als vorig jaar kondigt Apple dan een nieuwe iPhone en de volgende Apple Watch aan. Apple houdt graag vast aan tradities, waardoor we ook een goed idee hebben van de release van de Apple Watch Series 9. Het horloge verschijnt sneller dan je misschien denkt, want je kunt de nieuwe Watch vermoedelijk deze week al kopen!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Apple Watch Series 8 was vorig jaar namelijk direct de dag na het iPhone 14-event al te bestellen. Het is de verwachting dat hetzelfde gebeurt bij de Apple Watch van dit jaar. Dat betekent je het horloge al kunt pre-orderen op woensdag 13 september. De officiële release van de Apple Watch Series 9 is een week later, vermoedelijk op vrijdag 22 september. Dat is dan ook de datum dat het horloge in de winkels verschijnt, of bij je thuis wordt afgeleverd als je hem al hebt besteld.

Nieuwe kleur voor de Apple Watch(es)

De release van de Apple Watch Series 9 is dus al snel. Ben je van plan om het horloge te kopen? Dan kun je dit jaar voor een andere kleur kiezen, want de Apple Watch krijgt een roze uitvoering. Dat is een opvallende kleur, die we bij de Apple Watch Series 8 afgelopen jaar niet zagen. Naast het nieuwe roze model is de Apple Watch Series 9 waarschijnlijk ook in de standaard kleuren beschikbaar. Je hebt dan de keuze uit goud, zilver en grafiet bij een behuizing van roestvrij staal.

Lees ook: Apple Watch Series 9 geruchten: dit zijn onze verwachtingen

De Apple Watch Series 9 is overigens niet het enige horloge dat Apple morgen presenteert, want er komt ook een nieuwe Apple Watch Ultra. Het nieuwe design van de Apple Watch Ultra 2 werd eveneens gelekt. De duurste Apple Watch verschijnt dit jaar naar verluidt ook in een donkere titanium uitvoering. Het is de verwachting dat de Apple Watch Ultra 2 dezelfde release heeft als de Apple Watch Series 9, beide toestellen zijn vanaf woensdag te pre-orderen.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!