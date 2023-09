Apple Watch Series 9 krijgt tóch nog een nieuwe functie

Apple gaat tijdens het komende event een nieuwe Apple Watch introduceren. Geruchten laten ons weten dat er bij de smartwatch veel bij hetzelfde blijft. Maar de Apple Watch Series 9 krijgt toch een nieuwe functie!

Apple Watch Series 9 krijgt nieuwe functie

De geruchten lijken het met elkaar eens te zijn en zeggen allemaal dat er bij de Apple Watch Series 9 veel bij hetzelfde blijft. Toch zegt Bloomberg dat er wel wat gaat veranderen bij de Apple Watch Series 9, maar dan vooral onder de motorkap.

Dit jaar komen er twee nieuwe versies van de Apple Watch Series 9. Waarschijnlijk wordt dat een 41 mm en een 45 mm versie. Daarnaast komt er een Apple Watch Ultra 2 (wederom van 49 mm).

Het lijkt er dus op dat deze smartwatches veel op de vorige generatie gaan lijken en een echt nieuw design zit er pas in 2024 aan te komen. Er komen volgens geruchte wel wat nieuwe kleuren, bijvoorbeeld roze voor de Apple Watch Series 9.

Volgens Gurman komt de Apple Watch Ultra 2 dit jaar ook in een zwarte kleur. Dan heb je in ieder geval meer keus wanneer je voor de Ultra-smartwatch gaat. De eerste versie was namelijk alleen beschikbaar in het grijs.

Nieuwe sensors en verbeteringen

Toch komt er volgens de laatste geruchten ook een toffe nieuwe functie bij voor de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2. Beide modellen krijgen volgens betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman upgrades voor de sensors en verbeterde onderdelen.

Daar zit dan volgens meerdere berichten een nieuwe hartslagsensor bij. Op dit moment zijn de exacte details nog onduidelijk, maar Bloomberg zegt dat de nieuwe sensor een stuk nauwkeuriger is.

U2-chip voor Apple Watch

Daarnaast krijgen de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 de nieuwe U2-chip. Deze nieuwe chip brengt verbeteringen voor ‘Zoek mijn’ met zich mee. Dit is dezelfde chip die volgens de geruchten ook in de iPhone 15 komt.

