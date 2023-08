‘Dit wordt de opvallende nieuwe kleur van de Apple Watch Series 9’

De Apple Watch Series 9 komt eraan en geruchten verklappen nu al de nieuwe kleur van het horloge. Apple heeft voor een hele opvallende tint gekozen, zo ziet die eruit!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe Apple Watch krijgt opvallende kleur

Apple presenteert dit jaar weer een nieuwe generatie van de Apple Watch, de Apple Watch Series 9 verschijnt dan. Er wordt steeds meer duidelijk over de Watch, zo weten we inmiddels dat het horloge draait op de nieuwe S9-chip. Dit is naar verluidt een compleet nieuwe chip, waardoor de Apple Watch voor het eerst sinds 2020 een écht nieuwe processor krijgt.

Lees ook: Apple Watch Series 9: worden dit de nieuwe functies?

Dat is niet alles, want nieuwe geruchten verklappen mogelijk al de nieuwe kleur van de Apple Watch Series 9. Eerder werd het nieuwe design van de Apple Watch Ultra 2 eveneens gelekt. De duurste Apple Watch verschijnt dit jaar naar verluidt ook in een donkere titanium uitvoering. Bij de Apple Watch Series 9 kiest Apple voor een véél fellere kleur, want het horloge krijgt waarschijnlijk een roze behuizing!

Zo ziet de nieuwe kleur van de Watch eruit

Als we de geruchten moeten geloven verschijnt dit jaar dus een roze Apple Watch. Dat is een primeur, want Apple heeft nog nooit een roze uitvoering van het horloge uitgebracht. Naast het nieuwe roze model is de Apple Watch Series 9 waarschijnlijk ook in de standaard kleuren beschikbaar. Je hebt dan de keuze uit goud, zilver en grafiet bij een behuizing van roestvrij staal.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De roze Apple Watch Series 9 is overigens niet het enige toestel dat Apple dit jaar in deze kleur lanceert. Volgens geruchten krijgt de nieuwe iPhone ook een roze uitvoering. De iPhone 15 en de iPhone 15 Plus worden dan in een roze jasje gestoken. Het is daarom goed mogelijk dat Apple bij de nieuwe Apple Watch voor een soortgelijke kleur kiest.

Nog even wachten op de nieuwe Apple Watch

De Apple Watch Series 9 verschijnt dit jaar dus in een felle kleur. Het horloge is daarnaast waarschijnlijk veel energiezuiniger. Dat heeft te maken met de nieuwe S9-chip, waardoor je straks weer wat langer met je batterij doet. Zo hoef je de nieuwe Apple Watch hopelijk niet meer iedere nacht op te laden.

Lees ook: Apple Watch Series 9 geruchten: dit zijn onze verwachtingen

De nieuwe reeks Apple Watches verschijnt waarschijnlijk pas aan het einde van dit jaar. Ben je nu al op zoek naar een nieuwe smartwatch? En kun je niet zo lang wachten op een nieuwe Apple Watch? De Apple Watch Ultra is op dit moment goedkoper dan ooit. Als je een goedkopere variant zoekt is de Apple Watch Series 8 een goed alternatief. Bekijk de beste prijzen vooral even in onze prijsvergelijker!

Apple Watch Series 8 prijzen vergelijken Nieuw € 399,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 371,99 Bekijk beste prijs