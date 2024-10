Apple Watch Series 9 prijzen verlaagd: smartwatch nu veel goedkoper

Apple heeft de Apple Watch Series 10 uitgebracht, dus dat betekent dat je de Apple Watch Series 9 nu veel goedkoper kunt halen. Dit zijn de laagste prijzen!

Apple Watch Series 9 goedkoper

De Apple Watch Series 10 is aangekondigd op 9 september en heeft een nieuwe gezondheidsfunctie. Die functie zien we ook terug bij de Apple Watch Series 9, want beide smartwatches kunnen slaapapneu detecteren. Apple heeft bij de Apple Watch Series 10 de startprijs van de Apple Watch Series 9 overgenomen, de goedkoopste uitvoering kost 449 euro bij Apple. Dat betekent goed nieuws voor de vorige generatie van de Apple Watch, want je kunt de Apple Watch Series 9 nu veel goedkoper halen.

De Apple Watch Series 9 had een originele startprijs van 449 euro, maar bij veel aanbieders is de smartwatch inmiddels goedkoper. Door de release van de Apple Watch Series 10 is die prijs nóg lager geworden. Voor de Apple Watch Series 9 betaal je nu € 360,58. Vind je dat nog te duur? Dan kun je ook voor een refurbished uitvoering gaan, die vaak goedkoper is. Op dit moment kost een refurbished Apple Watch Series 9 € 352,99. Bekijk hier alle prijzen:

Apple stopt met de Apple Watch Series 9

Vind je de Apple Watch Series 10 te duur en ben je van plan om de goedkopere Apple Watch Series 9 te kopen? Dan raden we je aan om niet te lang te wachten met je aankoop. Apple heeft de Apple Watch Series 9 uit de productie gehaald. Het bedrijf stopt ieder jaar met de verkoop van de vorige generatie Apple Watch na de release van het nieuwe model. Dat betekent dat je afhankelijk bent van de voorraad bij andere aanbieders.

Je hebt bij de aluminium uitvoering van de Apple Watch Series 9 de keuze uit de kleuren sterrenlicht, middernacht, zilver, (PRODUCT)RED en roze. Bij de roestvrij stalen variant kun je kiezen uit goud, zilver en grafiet. Heb je de voorkeur voor een specifieke kleur? Wacht dan niet te lang, want door de beperkte voorraad en door de goedkopere prijs kan een model van de Apple Watch Series 9 snel uitverkocht raken.

Toch de nieuwste Apple Watch kopen?

Voorlopig is de goedkopere Apple Watch Series 9 nog voldoende op voorraad, zeker als je geen voorkeur hebt voor de kleur van de smartwatch. Is de smartwatch niet meer verkrijgbaar? Dan kun je ook voor de Apple Watch Series 10 kiezen. De tiende generatie van de smartwatch heeft het grootste display ooit bij een Apple Watch, dat door de brede kijkhoek vrijwel altijd goed af te lezen is.

Verder draait de Apple Watch Series 10 op de krachtige S10-chip en is het toestel beter waterbestendig. Je hebt sinds dit jaar geen Apple Watch Ultra meer nodig voor snelle watersporten, een groter display of een titanium behuizing. Al deze functies zien we ook terug bij de Apple Watch Series 10. Twijfel je tussen de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Series 10? Dan raden we de nieuwste Apple Watch aan, zodat je geen enkele functie mist bij de smartwatch. Bekijk hier de beste prijzen: