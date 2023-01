Apple Watch Series 9 geruchten: dit zijn onze verwachtingen

Niet alleen de iPhone krijgt dit jaar een opvolger, ook de Apple Watch komt met een nieuwe versie. Wij vertellen je alles over de geruchten en onze verwachtingen van de Apple Watch Series 9!

Apple Watch Series 9: geruchten en verwachtingen

Elk jaar verschijnt er naast een nieuwe iPhone ook een nieuwe Apple Watch. Dit jaar is het de beurt aan de Apple Watch Series 9, maar wat zeggen de geruchten en wat zijn de verwachtingen?

1. (Geen) nieuwe gezondheidssensor

Wanneer je naar de voorgaande versies van de Apple Watch kijkt, zie je dat Apple bij de even versies vaak een nieuwe gezondheidssensor introduceert. Zo kreeg de Apple Watch Series 4 de Ecg-app (voor het maken van een hartfilmpje) en had je bij de Apple Watch Series 6 de mogelijkheid om het zuurstof in je bloed te checken met de Saturatie-app. Nu bij de Apple Watch Series 8 heb je de optie om je lichaamstemperatuur te meten.

Daarom verwachten we bij de volgende Apple Watch geen nieuwe gezondheidssensor. Er gaan verschillende geruchten over het meten van je bloedsuiker met de Apple Watch Series 9, maar waarschijnlijk is deze functie nog steeds niet beschikbaar voor deze generatie.

2. 5G moet naar de Apple Watch komen

De Apple Watch is een van de weinige producten van Apple zonder ondersteuning voor 5G. Zowel de iPad als de iPhone hebben beide ondersteuning voor 5G. Nu de cellular-versies van de Apple Watch in nog meer landen officieel te koop zijn, kan de smartwatch natuurlijk niet meer achterblijven.

3. Deze keer écht een nieuwe chip

Stiekem is de processor van de Apple Watch de laatste jaren niet veel veranderd. De Apple Watch Series 6, Series 7 en Series 8 hebben in de basis dezelfde chip (uiteraard met hier en daar wat kleine aanpassingen en extra’s). Als je wat beter rondneust in de specificaties van oudere iPhones, zie je dat dit vrijwel dezelfde chip is als die in de iPhone 11 zit.

Toch heeft Mark Gurman (nog voordat de Apple Watch Series 8 uitkwam) gezegd dat de Apple Watch Series 9 een nieuwe chip krijgt. Waarschijnlijk zal deze chip gebaseerd zijn op die van de iPhone 12 of iPhone 13. Toen is Apple overgestapt naar een nieuw productieproces voor de chips (5nm).

4. Betere batterijduur

Wanneer we de geruchten mogen geloven en Apple voorziet de Apple Watch Series 9 inderdaad van een nieuwe processor, dan is het vrijwel zeker dat ook de batterijduur weer een stuk beter wordt.

Op dit moment zegt Apple dat de Apple Watch Series 8 zo’n 18 uur lang met een acculading kan doen (terwijl hij verbonden is met een iPhone). Waarschijnlijk komen er dan bij de Apple Watch Series 9 weer een paar uur bij. Je kunt dan zo’n hele dag én nacht (24 uur) met een acculading doen.

5. watchOS 10

Bij een nieuwe Apple Watch hoort ook een nieuwe watchOS. Natuurlijk krijgt watchOS 10 weer een paar nieuwe functies, maar welke dat precies zijn is nog niet bekend.

Apple heeft wel een aantal patenten achter de hand, waarmee ze de gezondheidsfuncties nog meer kunnen verbeteren. Volgens geruchten kan de Apple Watch Series 9 dan beter inspelen op je eigen behoeften en dagelijkse routine.

Nu krijg je nog vooral meldingen wanneer je een keer moet gaan staan. Straks kan je smartwatch dan op passende momenten aangeven om bijvoorbeeld een stukje te gaan wandelen of dat het misschien tijd wordt om te sporten. Het zou ook goed kunnen dat hij tijdens stressmomenten je vertelt om even wat tijd voor jezelf te nemen.

