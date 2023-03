Apple Watch Series 9: worden dit de nieuwe functies?

Naast de iPhone komt er elk jaar ook een nieuwe Apple Watch. Maar wat worden de nieuwe functies van de Apple Watch Series 9?

Apple Watch Series 9: nieuwe functies

Geruchten over de iPhone 15 komen met regelmaat binnen, maar nieuwe weetjes over de Apple Watch Series 9 blijven nog een beetje achter. Dat wekt de indruk dat de volgende Apple Watch weer een kleine update voor het slimme horloge wordt.

Toch komen er waarschijnlijk wat kleine upgrades aan voor de Apple Watch Series 9, met een paar nieuwe functies. Welke verwachtingen we hebben voor de nieuwe smartwatch van Apple, lees je hieronder.

Nieuwe chip

De Apple Watch Series 8 heeft een S8-chip die eigenlijk voor een groot deel hetzelfde is als de S7-chip in de Apple Watch Series 7. De chip heeft de afgelopen jaren maar kleine updates gekregen. Daarom zal bij de S9-chip in de Apple Watch Series 9 veel bij hetzelfde blijven, maar hij is wel weer iets sneller dan de vorige versie.

De Apple Watch Ultra heeft ondersteuning voor bluetooth 5.3 gekregen. Dit jaar kan dit een van de functies zijn die ook naar de Apple Watch Series 9 gaat komen. Apple voegt de nieuwe bluetooth-versie langzaam maar zeker toe aan al hun producten. Bluetooth 5.3 is een kleine update, maar voegt wat nieuwe mogelijkheden toe en is wat energiezuiniger.

Energiezuiniger: doe langer met de batterij

Een verbeterde chip betekent meestal dat je weer wat langer met een volle batterijlading doet. Maar Apple kan dit ook gebruiken om het always on-scherm extra functies te geven.

Op dit moment zegt Apple dat de Apple Watch Series 8 zo’n 18 uur lang met een acculading kan doen (terwijl hij verbonden is met een iPhone). Waarschijnlijk komen er dan bij de Apple Watch Series 9 weer een paar uur batterijduur bij. Je kunt dan zo’n hele dag én nacht (24 uur) met een acculading doen.

Dit waren de nieuwe functies van watchOS 9

Maak kennis met watchOS 10

Veel andere nieuwe functies verwachten we niet. Maar een van de nieuwe functies die je zeker op de Apple Watch Series 9 gaat vinden is watchOS 10. Natuurlijk krijgt watchOS 10 weer een paar nieuwe functies, maar welke dat precies zijn is nog niet bekend.

Apple heeft wel een aantal patenten achter de hand, waarmee ze de gezondheidsfuncties nog meer kunnen verbeteren. Volgens geruchten kan de Apple Watch Series 9 dan beter inspelen op je eigen behoeften en dagelijkse routine.

