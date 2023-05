Apple Watch Series 9 krijgt een nieuwe chip (en dat is écht nodig)

Het lijkt erop dat de Apple Watch Series 9 een nieuwe chip krijgt. Goed nieuws! Want dat heeft de nieuwe smartwatch hard nodig.

Apple Watch Series 9 krijgt nieuwe chip

Volgens doorgaans betrouwbare Mark Gurman krijgt de Apple Watch Series 9 een nieuwe chip die gebaseerd is op de A15-chip. Deze chip ken je misschien wel, want die zit ook in de iPhone 13.

Gurman vertelt verder dat het dit keer ook echt een nieuwe chip gaat worden en niet slechts een nieuwe naam op een bekende chip geplakt. Dankzij deze hardware-upgrade kan de Apple Watch Series 9 weer een stukje sneller en efficiënter worden. Dit heeft als resultaat dat laadtijden korter worden en je weer wat langer met de batterij kunt doen.

watchOS 10 komt eraan

Daarnaast kan deze snellere chip ook helpen om de nieuwe functies die in watchOS 10 gaan komen vlot te draaien en dat is fijn. Volgens geruchten komt Apple namelijk met een behoorlijk aantal nieuwe features voor het nieuwe besturingssysteem van de smartwatch. Het bedrijf lijkt zich daarbij vooral te richten op een nieuw systeem voor widgets.

Een betere chip voor de Apple Watch: dat werd tijd

De Apple Watch Series 8 gebruikt in principe dezelfde S6-chip die we ook al in de Apple Watch Series 6 zagen. Apple noemt de chip in de Apple Watch Series 8 wel de S8-chip, maar eigenlijk is het een twee jaar oude chip zonder veel verbeteringen. Daarom is het fijn dat Apple heeft besloten de Apple Watch Series 9 ook een echte nieuwe chip te geven. Na drie generaties met dezelfde chip werd dat ook wel eens tijd.

