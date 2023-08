Dit maakt de Apple Watch Series 9 echt beter dan de Series X

Heb je een Apple Watch Series 4 of eerder model, dan is het een goed idee om te upgraden naar de Apple Watch Series 9, want die wordt volgens iPhoned een betere deal dan de Series X.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch Series 9 beter dan de Series X

De Apple Watch bestaat volgend jaar 10 jaar en het ziet ernaar uit dat de Series X (of 10) om die reden een grote restyle krijgt. Het lijkt dus een goed idee om de Series 9 over te slaan en te wachten op de Series X, maar dat is niet per se zo.

Volgens de geruchten krijgt de Series 9 maar een kleine update, zonder noemenswaardige nieuwe functies. Het is wel waarschijnlijk dat de Apple Watch Series 9 een véél snellere nieuwe chip krijgt en 5G en WiFi 6 (E) gaat ondersteunen. Maar veel meer wordt het hoogstwaarschijnlijk. Toch zijn er meerdere redenen om voor de Series 9 te kiezen die binnenkort verschijnt. Vooral als je een ouder model hebt.

watchOS 10 komt eraan dit najaar

WatchOS 10 verschijnt in de herfst en is dan compatibel met de Apple Watch Series 4 en nieuwer. Heb je een Series 3, dan is het sowieso een goed idee om over te stappen naar een nieuwer model, zeker omdat de batterij van de Series 3 al op leeftijd is. Maar ook als je wel een compatibel model hebt, is de Series 9 geen gek idee.

In watchOS 10 krijgen de standaard apps van Apple een nieuw uiterlijk, tonen slimme stapels relevante informatie en gebruik je de zijknop om het bedieningspaneel te activeren. De nieuwe interface is ontworpen om optimaal te profiteren van de grotere 41mm en 45mm-schermen die met de Series 7 zijn geïntroduceerd, met extra gezondheidsgegevens en indrukwekkende afbeeldingen. Een reden om te upgraden als je een Series 6 of ouder hebt.

Een echt nieuwe chip

De Apple Watch Series 8 heeft een S8-chip, maar dat is in de basis exact dezelfde chip als de S6 uit 2020. De Series 9 krijgt wel echt een nieuwe chip en die gaat waarschijnlijk heel wat verandering brengen, waaronder vermoedelijk een langere batterijduur en nóg meer snelheid. Als we naar het verleden kijken, is het waarschijnlijk dat na de Series 9 pas de Series 12 weer een echt nieuwe chip krijgt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch bandjes nog compatibel

Sinds de lancering van de Apple Watch in 2015 heeft Apple er steeds voor gezorgd dat nieuwe bandjes compatibel zijn met oude Apple Watch-modellen. Met uitzondering van de Solo Loop passen alle 41mm-bandjes op 38mm- en 40mm-modellen, en 45mm-bandjes op 42mm-, 44mm- en 49mm-modellen.

Volgens geruchten krijgt de Apple Watch X een nieuw mechanisme (mogelijk magnetisch) met nieuwe bandjes. Het zou dus zo maar kunnen dat de Series 9 de laatste Apple Watch is die nog compatibel is met de bandjes die je al hebt. Wil je die nog blijven gebruiken, dan is de Apple Watch Series 9 dus beter dan de Series X.

Apple Watch Series 9 beter dankzij klassiek ontwerp

Er zijn geruchten dat de Apple Watch X een gigantische makeover krijgt, met een plat scherm en zijkanten die lijken op die van de iPhone 13. Het komt er ongetwijfeld prachtig uit te zien, maar het betekent wel dat je de slanke rondingen van het klassieke ontwerp moet missen. Ga je voor een Series 9, dan kun je nog een paar jaar genieten van het klassieke ontwerp.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.