Apple Watch Series 8 winactie: win dé smartwatch van 2022

Apple heeft de Apple Watch Series 8 officieel aangekondigd! Heb je een iPhone en wil je ‘gewoon een smartwatch’, dan wil je dit model hebben. Of je wint hem bij ons, want iPhoned heeft in samenwerking met Amac een winactie voor de Apple Watch Series 8.

Apple Watch Series 8

De Apple Watch Series 8 is de opvolger van de Apple Watch Series 7 van afgelopen jaar. Ten opzichte van de voorganger is er heel wat verbeterd aan het slimme horloge. Het scherm is een stukje groter geworden, waardoor je het nu bijna om een compleet randloos display gaat.

Dat is al heel cool, maar het zijn vooral de gezondheidsfuncties die de show stelen. Een supernauwkeurige thermometer houdt je lichaamstemperatuur op een heel precieze manier bij. Zelfs minimale schommeling worden geregistreerd, waardoor het bijvoorbeeld voor vrouwen mogelijk wordt om betrouwbaar hun cyclus bij te houden.

En met de crash-detectie weet je Apple Watch voortaan ook als je een auto-ongeluk hebt gehad, en belt de nooddiensten. Een functie warvan we hopen dat je hem nooit nodig hebt, maar voor just in case is die bijzonder handig.

Meer dan genoeg redenen om een Apple Watch Series 8 te willen hebben. Goed nieuws! Wij geven hem weg, in samenwerking met Amac. Meedoen met de winactie is heel gemakkelijk. Vul simpelweg onderstaand formulier in om kans te maken op de nieuwste Apple Watch. Het is helemaal gratis en in een paar seconden gepiept.

Wanneer weet ik of ik de Apple Watch Series 8 heb gewonnen?

Op de dag dat de Apple Watch Series 8 in Nederland verkrijgbaar is, maken we de willekeurig gekozen winnaar bekend. De Apple Watch-winactie loopt dus t/m 15 september 2022.

Namens de hele iPhoned-redactie en Amac: bedankt voor het lezen en veel succes met de winactie! In aanloop naar de officiële release van de Series 8 houden we je natuurlijk op de hoogte van alle ontwikkelingen. En binnenkort, gaan we natuurlijk uitgebreid mee aan de slag in de review.

Wil je meer weten over alle nieuwe Watches van Apple? Check dan onderstaande overzichtspagina’s: Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2022 en Apple Watch Ultra.