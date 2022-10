Apple Watch Series 8 vs Apple Watch Ultra: deze past (niet) bij jou

De Apple Watch Ultra is heel goed, maar allesbehalve goedkoop. Een stuk betaalbaarder is de ‘normale’ Apple Watch. In deze Apple Watch Series 8 vs Apple Watch Ultra vergelijking zetten we de verschillen tussen de twee op een rij.

Apple Watch Series 8 vs Apple Watch Ultra

De Apple Watch Series 8 is maar weinig veranderd ten opzichte van zijn voorganger, de Apple Watch Series 7. Die vlieger gaat niet op wanneer je het horloge naast de Apple Watch Ultra legt. Deze toevoeging aan de Watch-familie is avonturiers en fanatieke sporters op het lijf geschreven, maar kost wel een rib uit je lijf.

In deze Apple Watch Series 8 vs Apple Watch Ultra-vergelijking zetten we de belangrijkste verschillen tussen de twee op een rij.

Apple Watch Series 8 Apple Watch Ultra Vanafprijs 499 euro 999 euro Kastgrootte 41mm en 45mm 49mm Materiaal Aluminium / roestvrijstaal Titanium Waterdicht tot … 50 meter 100 meter Extra functies Hartfilmpjes maken, val- en crashdetectie, zuurstofsaturatiesensor Dieptemeter voor watertemperatuur, sirene voor noodalarm, instelbare actieknop, hartfilmpjes maken, val- en crashdetectie, zuurstofsaturatiesensor Batterijduur Tot 18 uur Tot 36 uur

1. Design en behuizing

Beide horloges hebben ongeveer hetzelfde design, maar de Ultra-variant is wel flink groter. Dit horloge heeft een kastgrootte van 49mm (502 x 410 pixels), terwijl de Series 8 in twee formaten komt. De kleine versie heeft een 41mm-kast (430 x 352 pixels) en de grotere variant is 45mm (484 x 396 pixels).

De Ultra-smartwatch is van titanium, een robuust en zwaar materiaal. Dit horloge is daarom relatief zwaar: 61,3 gram. De Series 8 tikt, afhankelijk van de grootte en materiaalkeuze (aluminium of roestvrijstaal), tussen de 32 en 51,5 gram aan op de weegschaal.

Apple Watch Series 8 Apple Watch Ultra

Het Ultra-horloge heeft niet voor niets een titanium behuizing, want hij is gemaakt voor avonturiers en buitenmensen. De smartwatch is ontzettend robuust en beschikt bijvoorbeeld over het MIL-STD 810H-certfificaat, een militaire standaard. Dat komt erop neer dat het horloge de meest extreme standaarden aan kan. Denk aan grote hoogtes, snelle temperatuurwisselingen, harde regenval, zandstormen en meer.

Bovendien is het horloge waterdicht tot dieptes van 100 meter. De Series 8 gaat bij 50 meter kopje onder. Ook goed om te weten: de randen van de kast steken iets boven het saffierglas uit, zodat het schermpje is beschermd tegen stoten van opzij.

Verder is het scherm van de Apple Watch Ultra iets beter. De helderheid gaat namelijk tot 2000 nits, terwijl de Series 8 op 1000 nits blijft steken. Hierdoor kun je het scherm van de Ultra altijd en overal aflezen, ook bij fel zonlicht.

Daarnaast heeft de Ultra een instelbare actieknop. Hiermee kun je bijvoorbeeld snel bepaalde apps opstarten.

Apple Watch Series 8

2. Sportfuncties en gezondheidssensoren

Veel mensen dragen een Apple Watch om hun gezondheid in de gaten te houden (en te verbeteren). Of je nu voor de Series 8 of Ultra kiest: beiden zijn tot de nok toe gevuld met gezondheidssensoren.

Beide horloges hebben bijvoorbeeld een saturatiemeter om de zuurstofwaarde in je bloed te meten, een hartslagmeter (om onder meer hartfilmpjes mee te maken) en een hoogtemeter.

Apple Watch Ultra

Uiteraard trekt de Apple Watch Ultra wel aan het langste eind wat betreft gezondheidsfuncties. Het horloge heeft bijvoorbeeld een ingebouwde sirene. Je hoopt deze nooit te hoeven gebruiken, maar in het geval van een ongeluk kan de sirene eventuele omstanders alarmeren.

Verder heeft de beste Apple Watch ooit een dieptemeter en watertemperatuursensor. Hierdoor is het horloge zeer geschikt voor duikers, al moet je nog wel even op de speciale Duikcomputer-app wachten. Deze komt later dit jaar via een software-update naar de Ultra.

Tot slot kun je allerlei sportieve bandjes voor de Apple Watch Ultra bestellen. Zo is er een speciale polsband voor watersporters, en een bandje dat zich uitstekend leent voor bergbeklimmers.

Apple Watch Ultra

3. Processor en batterijduur

Qua hardware ontlopen beide horloges elkaar maar weinig. Zowel de Apple Watch 8 als Apple Watch Ultra hebben een S8-processor.

Er zijn wel minimale verschillen. De Ultra heeft bijvoorbeeld een iets nauwkeurige gps-sensor en is daardoor beter in het exact bijhouden van je locatie. Ook is dit horloge uitgerust met bluetooth 5.3, dat energiezuiniger en stabieler is dan de bluetooth 5.0-versie van de Series 8.

Over energie gesproken: wat batterijduur betreft heeft de Ultra een streepje voor. Dit horloge gaat maximaal 36 uur mee op een volle batterijlading, terwijl de Series 8 na 18 uur geen puf meer heeft.

Wel is het fijn dat beide horloges met de Energiebesparingsmodus aan de slag kunnen. Zoals de naam doet vermoeden verlengt deze functie de batterijduur van je Apple Watch.

4. Prijs is een groot verschil

Het meest pijnlijke verschil tussen de Apple Watch 8 en de Apple Watch Ultra is de prijs. Laatstgenoemde is namelijk twee keer zo duur. Je kunt de Apple Watch Series 8 kopen vanaf 499 euro, terwijl de Apple Watch Ultra 999 euro kost.