Apple onderzoekt probleem met microfoon Apple Watch Series 8 en Ultra

Sommige gebruikers van de Apple Watch Series 8 en Ultra ervaren een probleem met de microfoon. Die reageert na enige tijd niet meer op commando’s, waardoor bepaalde apps crashen. Apple is op de hoogte en werkt aan een oplossing.

Probleem met microfoon nieuwe Apple Watches

Als je een gloednieuwe Apple Watch koopt, mag je verwachten dat die vlekkeloos werkt. Toch ervaren de trotse eigenaren van een Apple Watch Series 8 of Apple Watch Ultra problemen met de microfoon. Na verloop van die tijd reageert die nergens meer op, waardoor het onmogelijk wordt om Siri te gebruiken of een telefoontje te plegen. Apps die afhankelijk zijn van de microfoon zouden zelfs crashen.

MacRumors heeft een memo van Apple in handen, waarin het bedrijf de kwestie erkent. Het herstarten van de Apple Watch zou het probleem tijdelijk verhelpen. Dat duidt erop dat het probleem niet aan de hardware ligt. Waarschijnlijk brengt Apple binnenkort een software-update uit die de microfoonproblemen definitief oplost.

Het is niet de eerste keer dat we horen over problemen met de Apple Watch Ultra. Het peperdure sporthorloge kampt ook met ‘jelly scrolling’. Sommige gebruikers merken tijdens het scrollen (door bijvoorbeeld hun notificaties) dat de ene helft van het scherm sneller verschuift dan de andere kant. Op die affaire heeft Apple nog niet gereageerd.

Meer over de nieuwe Apple Watches

De Apple Watch Series 8 is een kleine upgrade ten opzichte van de Series 7. Hij heeft dezelfde processor, maar beschikt wel over twee nieuwe sensoren: een temperatuursensor aan de achterkant van het horloge en een tweede net onder het display. Met deze sensoren kunnen vrouwen hun menstruele cyclus in de gaten houden. Ook registreert het horloge een onverhoopt auto-ongeluk.

De Apple Watch Ultra kent meer vernieuwingen. Dankzij de langere accuduur loop je er met gemak een marathon mee, ga je hiken in de bergen of zelfs diepzeeduiken. Hij is namelijk waterdicht tot wel 100 meter. Ook de titanium behuizing is sterker dan ooit.

