‘Apple Watch Series 8 wordt sneller en krijgt meer sportfuncties’

De Apple Watch Series 8 wordt niet alleen sneller, maar krijgt ook meer sportfuncties. Jammer genoeg blijven nieuwe gezondheidsfuncties waarschijnlijk uit, op één na.

Apple Watch Series 8: sneller en nieuwe sportfuncties

Mark Gurman vertelt in zijn meest recente nieuwsbrief meer over de Apple Watch Series 8 die we dit jaar kunnen verwachten. Zo krijgt de nieuwe Watch volgens de Apple-kenner dit jaar waarschijnlijk geen nieuwe gezondheidssensoren. Mark Gurman verwacht wel dat dit jaar de nieuwe Apple Watch sneller wordt en een lichaamstemperatuursensor gaat krijgen.

Drie keer nieuwe Apple Watch

Verder verwacht hij dat er drie nieuwe Apple Watch-modellen gaan komen. Een Apple Watch Series 8, een verbeterde Apple Watch SE en een Apple Watch die speciaal gericht is op (extreme) sporten.

Gurman heeft niet gezegd wat we van de nieuwe SE kunnen verwachten. Het is echter heel goed mogelijk dat de nieuwe Watch meer functies gaat krijgen, die meer in lijn liggen met de high-end modellen.

Nieuw design voor nieuwe Apple Watch

Dat de Apple Watch Series 8 weer wat sneller wordt is leuk, maar het uitblijven van meer nieuwe gezondheidsfuncties is erg jammer. Daarnaast is er nog weinig bekend of Apple nog iets aan het uiterlijk gaat veranderen. Er gaan wel geruchten dat er mogelijk een extra grote versie van de Apple Watch gaat komen.

Voordat de Apple Watch Series 7 werd aangekondigd, gingen er online verschillende geruchten dat er een compleet nieuw design aan zat te komen. Het uiterlijk van de Watch zou meer in lijn liggen met de iPhone 13. Niets bleek minder waar en de Apple Watch van 2021 had vrijwel hetzelfde uiterlijk als de Apple Watch Series 6. Misschien gaan we met de nieuwe Watch eindelijk het ontwerp met vlakke zijkanten in levende lijve zien.

