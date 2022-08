5x waarom de Apple Watch Series 8 in september de show gaat stelen

Tijdens de keynote in september presenteert Apple uiteraard de nieuwe iPhone 14, maar dit jaar steelt de Apple Watch Series 8 de show! Wij vertellen je waarom.

Apple Watch Series 8 steel in september de show

Apple’s grootste ster in september is doorgaans de nieuwe iPhone. Zelfs toen het bedrijf in 2014 de allereerste Apple Watch introduceerde op het ‘Wish we could say more’-event, werd hij overschaduwd door de iPhone 6 en 6 Plus, die een dramatisch nieuw ontwerp en een reusachtig scherm kregen.

Deze herfst zou het eindelijk anders kunnen zijn. De iPhone 14 zal dit jaar nog steeds Apple’s grootste verkoopsucces zijn, maar het blijft – als we de geruchten mogen geloven – bij een vrij kleine update. Zelfs de iPhone 14 Pro, die het meerendeel van de grote updates krijgt, zal grotendeels een S-achtige upgrade te zijn ten opzichte van de iPhone 13 Pro van vorig jaar.

Geruchten over de Apple Watch Series 8 doen de ronde, en het lijkt erop dat we in september de grootste verandering in de geschiedenis van Apple’s smartwatch te zien krijgen. Van nieuwe sensoren tot nieuwe maten, modellen en functies: de Apple Watch line-up in 2022 zou wel eens de spannendste kunnen zijn die Apple ooit onthuld heeft.

Hier zijn vijf redenen waarom de aankondiging van de Apple Watch dit najaar nog groter zou kunnen zijn dan de iPhone!

1. We krijgen een compleet nieuw model

De afgelopen weken deden geruchten de ronde over de Apple Watch Pro, een geheel nieuw model van het slimme horloge. Hij lijkt verschillende geruchten te combineren die we het afgelopen jaar hebben gehoord: een slanker ontwerp, een groter beeldscherm, een robuuste behuizing en nieuwe functies gericht op ‘extreemsporters’. Hoewel Apple het model zeker even duur gaat maken als de Edition-horloges (900 euro of meer!) en gericht is op een niche publiek, zal het een nieuwe strategie voor Apple’s wearable betekenen.

Tot nu toe heeft Apple zijn Apple Watch-modellen gescheiden per bandje (Nike, Hermès) of materiaal (Edition). Een nieuwe Pro lijn met een groter scherm zou daarentegen een uitbreiding van de Apple Watch line-up zijn, met gespecialiseerde modellen voor specifieke gebruikers. En mocht dat een succes worden, dan verheugen we ons al op de toekomstige Apple Watches.

2. Er komt een betere SE

Toen de Apple Watch SE in 2020 voor 299 euro op de markt kwam, was het een spannende optie. Hij viel qua prijs tussen de Apple Watch Series 3 en het hoofdmodel, en bood een nieuwer ontwerp met minder functies en sensoren voor een betaalbare prijs.

Maar twee jaar later begint hij behoorlijk oud te worden, vooral zonder het always-on scherm. Het gerucht gaat dat Apple de SE er dit jaar mee zal uitrusten, en dat hij ook een ECG-sensor en een snellere processor krijgt. Dit alles zou het horloge nog aantrekkelijker maken – vooral als Apple de prijs nog gaat verlagen, zie punt nummer 3.

3. De Apple Watch 3 gaat dit jaar eindelijk met pensioen.

Waarom Apple de prijs van de SE gaat verlagen? Omdat alles erop wijst dat Apple de Watch Series 3 eindelijk met pensioen laat gaan.

De Series 3 is Apple’s slechtste instapproduct en is te zwak, te klein en sowieso weinig overtuigend. Bij iPhoned zijn we blij als we er van af zijn, maar er rest een grote vraag. Zal Apple het vervangen door iets nieuws? De Apple Watch SE is een flink stuk duurder dan de Series 3 en Apple verkoopt beide al twee jaar naast elkaar. Als de Series 3 met pensioen is, komt er dan een ander model voor in de plaats? De Series 4? De oude SE? Of de nieuwe SE met een lagere prijs? We moeten nog even afwachten.

4. De batterijduur zal veel beter zijn

Er zijn geruchten dat Apple het Pro-model gaat uitrusten met een grotere batterij, maar ook de andere Apple Watch-modellen krijgen mogelijk een serieuze oppepper van de batterijduur. Het horloge heeft al de Spaarstand die álle functies uitschakelt, behalve een piepkleine digitale klok. Een nieuwe energiebesparingsmodus zou een veel nuttigere manier zijn om langer met de Apple Watch op pad te kunnen gaan.

Volgens geruchten worden met deze modus slechts bepaalde functies uitgeschakeld en de processor vertraagd, net als op de iPhone. Dit zou een kleine game changer kunnen zijn voor de Apple Watch, zeker als die modus ervoor zorgt dat je het horloge echt niet elke dag hoeft op te laden.

5. Een nieuwe sensor zou koorts kunnen meten

De Apple Watch Series 7 kreeg geen nieuwe sensoren, maar de Apple Watch Series 8 krijgt volgens geruchten nu eindelijk wel een temperatuursensor . Deze moet in staat zijn om bij vrouwen de vruchtbare dagen te voorspellen en kan je mogelijk zelfs waarschuwen voor een naderende ziekte.

We worstelen nog steeds een beetje met de gevolgen van het coronavirus, daarom zou de mogelijkheid om koorts en temperatuurveranderingen te detecteren – voordat ze door een thermometer geregistreerd worden – een praktische gezondheidsfunctie zijn. Een nog een baanbrekende functie voor de Apple Watch natuurlijk.

Waar kijken jullie naar uit?

De Apple Watch van dit jaar gaat dus een best grote update worden. Waar kijken jullie het meest naar uit? De Pro-editie? Een nieuwe SE? Gewoon de speciale functies van de Watch Series 8? Laat het ons weten in de reacties.