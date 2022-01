‘Apple Watch Series 8 wordt niet zo vernieuwend’

Het is onwaarschijnlijk dat de Apple Watch Series 8 een sensor krijgt voor het meten van de bloedsuiker of lichaamstemperatuur. Dit meldt Apple-analist Mark Gurman.

Apple Watch Series 8: geen nieuwe sensoren

In de wandelgangen wordt al jaren gesproken over een glucosemeter voor de Apple Watch, en er zijn ook geruchten geweest over een lichaamstemperatuursensor. ‘Maar verwacht deze niet te snel’, meldt de goed ingevoerde Gurman van Bloomberg.

Apple had vorig jaar plannen om de sensor voor het meten van de lichaamstemperatuur bij de Series 8 van 2022 te introduceren, maar volgens Gurman wordt daar bij Apple nog nauwelijks over gesproken. De kans is dus klein dat de Apple Series 8 je lichaamstemperatuur in de gaten houdt, waarbij je een seintje krijgt als deze te hoog is.

Bloedsuikersensor

Ook op een sensor voor het meten van de bloedsuiker hoef je dit jaar niet te rekenen. Sterker nog: een lancering is volgens Gurman ‘nog minstens twee tot drie jaar verwijderd’. De Apple-insider kijkt er niet gek van op als de glucosemeter pas in 2026 of later bij de Apple Watch zijn opwachting maakt.

Volgens geruchten werkt Apple aan een manier voor het non-invasieve monitoren van de bloedsuikerspiegel. Dit gebeurt met behulp van optische sensoren, zodat je de glucose meet zonder te prikken. Eerder werd bekend dat Apple een belangrijke klant is van de Britse start-up Rockley Photonics, die optische sensoren ontwikkelt voor het meten van de bloeddruk, glucose en alcoholgehalte.

Het uitblijven van nieuwe gezondheidssensoren is teleurstellend, want de Apple Watch Series 7 liep al niet over van de vernieuwingen. Verder is er nog weinig bekend over wat Apple aan de nieuwe smartwatch verandert. Mogelijk krijgt de Series 8 een nieuw ontwerp, met vlakke zijkanten. Ook komt de Series 8 er volgens geruchten in een extra groot formaat.

