Apple Watch Series 8 is net uit, maar redt nu al levens

De Apple Watch zit vol met sensoren die je gezondheid kunnen monitoren – en daarmee zelfs je leven kunnen redden. Zo ook de gloednieuwe Apple Watch Series 8.

Apple Watch Series 8 redt leven

Nog maar een paar dagen ligt de Apple Watch Series 8 in de winkels, maar nu al hebben de gezondheidsfuncties hun waarde bewezen. Dankzij het horloge werd een hartaandoening ontdekt die dodelijk had kunnen zijn als deze niet vroeg werd ontdekt.

Het verhaal werd op 9to5Mac gedeeld door Jason Smith. ‘Mijn ouders waren onderweg naar Chester (VK) toen ik een telefoontje kreeg van mijn vader die vertelde dat mama zich niet lekker voelde’, vertelt Jason. ‘Hij zei dat ze zich duizelig voelde en haar hart hevig bonsde – ik zei dat ze moesten stoppen en dat ik zo snel mogelijk bij hen zou zijn.’

Toen Jason arriveerde, leek alles onder weer onder controle. ‘Bij aankomst checkte ik haar bloeddruk en algemene toestand’, vertelt hij. Zijn moeder stelde Jason gerust dat ze zich veel beter voelde en hij zich geen zorgen hoefde te maken.

Hartfilmpje ECG

Op dat moment koos Jason er wijselijk voor om zijn nieuwe Apple Watch Series 8 te gebruiken. Die heeft net als de voorgaande modellen (op de SE na) een elektrische hartslagsensor waarmee je een ECG (hartfilmpje) maakt. De functie kan onregelmatige hartslag detecteren die fataal kan zijn als het onopgemerkt blijft.

‘Ik pakte mijn Apple Watch Series 8 en plaatste hem om haar pols om een ECG te maken’, schrijft Jason. Dit is het moment waarop de Watch ons waarschuwde om te zeggen dat het atriumfibrilleren (afib) had gedetecteerd en we onmiddellijk medische hulp moesten zoeken.’ Jason nam nog drie ECG’s af om valse positieven uit te sluiten, maar elke keer rapporteerde het afib met een rusthartslag van meer dan 160 slagen per minuut.

Bevestiging

Direct zochten Jason en zijn ouders de dichtstbijzijnde spoedeisende hulp op, waar artsen bevestigden dat er sprake was van atriumfibrilleren. De moeder kreeg te horen dat onmiddellijke behandeling noodzakelijk was.

Na een verblijf in het ziekenhuis en verschillende medicijnen die ze kreeg voorgeschreven, is de moeder weer in orde. ‘De specialisten die voor haar zorgden vertelden dat als de Apple Watch er niet was geweest, de kans groot was dat ze het einde van de dag niet had gehaald.’