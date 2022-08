Gaat de Apple Watch Pro misschien de Series 8 Pro heten?

Er komt eindelijk een Pro-versie van de Apple Watch aan. Echter, deze krijgt misschien een andere naam dan wij al deze maanden verwachtte. Gaat de naam voor dit model voor extreme sporters misschien de Apple Watch Series 8 Pro zijn?

Hét Apple-event van 2022: de keynote ‘Far Out’

Normaliter weten we, enkele weken voor het grote evenement, al veel over de producten die Apple aan gaat kondigen. Dat is natuurlijk het geval bij de naam van de iPhone 14 en de iPhone 14 Pro, waarvan we vandaag nog bevestiging van kregen dat Apple gewoon blijft optellen bij deze vlaggenschepen.

Alleen, er komt ook een nieuwe lijn van smartwatches aan van Apple. Natuurlijk zou het ‘gewone’ nieuwe model de naam Apple Watch Series 8 krijgen. Maar er wordt ook gesproken over een ‘Pro’-model. Gaat deze dan de Apple Watch Series 8 Pro heten?

Dit weten we al over de ‘Apple Watch Series 8 Pro’

Hoewel de naam nog niet heel zeker is, en wij al maanden als ‘werktitel’ Apple Watch Pro gebruiken, hebben we al wel veel inhoudelijke details verzameld rondom dit slimme horloge. We weten dat Apple bezig is met de release van een Pro-model voor de extreme sporter. Deze krijgt een robuuster ontwerp van titanium en heeft een langere batterijduur.

Daarnaast is deze Apple Watch Series 8 Pro te kopen in grotere behuizing van 47 mm met een 1,99-inch scherm. Dit is aanzienlijk groter dan de Apple Watch Series 7. Deze heeft als grootste variant een 45mm-behuizing en een 1,77-inch display. Wij vroegen ons daarom ook af of we ook nieuwe bandjes moeten gaan aanschaffen voor dit model.

Het display zal volgens de geruchten ook een nieuw plat ontwerp gebruiken, terwijl de Apple Watch Series 7 nu nog een afgerond display heeft. Net zoals de reguliere Apple Watch Series 8 verwachten we dat er betere gezondheid-functies in deze Apple Watch komen. Er wordt al een langere tijd gesproken over een lichaamstemperatuursensor in beide modellen. Ook hebben we interesse in de geruchten rondom de satellietfunctie op deze smartwatches.

‘X’, ‘Series 8 Pro’ of gewoon ‘Pro’: naam blijft een geheim

Het is niet gek dat we een week voor 7 september, dé dag waarop Apple de keynote ‘Far Out’ organiseert, al langzamerhand feiten, namen en specificaties horen. Zo zagen we vandaag al een verpakking van de iPhone 14 Pro verschijnen op twitter. Rondom de Apple Watch Series 8 Pro (of Series X) blijft het echter nog steeds een mysterie. Er gaan zelfs wilde geruchten dat Apple deze robuuste horloge de ‘Watch Max’ gaat noemen.

Wij staan woensdag 7 september om 19:00 uur in ieder geval helemaal paraat om jullie zo snel mogelijk te vertellen wat de vernieuwingen zijn van de Apple Watch-modellen.

