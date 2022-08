Apple Watch Series 8: patent bevestigt compleet nieuwe functie

Over een maand wordt de Apple Watch Series 8 gepresenteerd. Volgens geruchten krijgt die een extra nauwkeurige temperatuursensor. Een recent opgedoken patent bevestigt dat.

Patent voor nauwkeurige temperatuursensor in Apple Watch Series 8

Apple kreeg een spannend patent toegekend, zo ontdekte MyHealthApple. Het bedrijf heeft bij het US Trademark and Patent Office een patent aangevraagd met de naam ‘Temperature gradient sensing in electronic devices’.

In principe kan dit een sensor zijn die in allerlei verschillende producten gebruikt wordt. Op de bijbehorende tekeningen is echter duidelijk een Apple Watch te herkennen. Daarom is het aannemelijk dat Apple deze sensor in de Apple Watch Series 8 wil plaatsen.

Het patent van Apple gaat over een behuizing voor een elektronisch apparaat dat een temperatuurmeetsysteem bevat. Dat bestaat uit een temperatuursensor en een temperatuurverschilmeter. Laatstgenoemde berekent het verschil tussen twee uiteinden van een sonde. Het ene uiteinde maakt contact met het te meten oppervlak, terwijl het andere verbonden is met de temperatuursensor. Via het spanningsverschil aan de twee uiteinden van de sonde kan een zogeheten differentiële temperatuurmeting uitgevoerd worden. Deze is extra nauwkeurig in vergelijking met een gewone thermometer.

Het patent in detail

Zoals gebruikelijk is het patent voor de Apple Watch Series 8 erg ingewikkeld geformuleerd. Apple beschrijft zijn temperatuursensor als volgt:

De temperatuursonde is zo geconfigureerd dat hij een spanning kan opwekken die overeenkomt met het temperatuurverloop tussen het eerste uiteinde van de sonde en het tweede uiteinde van de sonde. De temperatuursonde kan in een behuizing van een elektronisch apparaat worden geplaatst. Het eerste uiteinde van de sonde wordt aan de temperatuursensor gekoppeld en het tweede uiteinde van de sonde aan elk geschikt oppervlak, intern of extern, van het elektronische apparaat. In deze constructie kan de temperatuursensor zo geconfigureerd zijn dat hij een temperatuur meet van elk oppervlak of volume waaraan de sensor blootgesteld is.

Apple legt verder in meer detail uit hoe de temperatuurmeting werkt. Daarbij vermeldt het bedrijf specifiek dat de externe sonde op een achterkant van een apparaat geplaatst kan worden, zoals de achterkant van de Apple Watch Series 8. Verder geeft Apple aan dat het systeem erg nauwkeurig werkt.

Temperatuursensor in Apple Watch Series 8 is zo goed als zeker

Onlangs hebben Bloomberg’s Mark Gurman, analist Ming-Chi Kuo, en Wall Street Journal aangegeven dat Apple de Apple Watch Series 8 een sensor geeft om temperatuur te meten. Die kan onder meer detecteren of een gebruiker koorts heeft. Ook kan hij bij vrouwen de vruchtbare (of juist onvruchtbare) dagen bepalen en je slaapgedrag beter in kaart brengen.

Blijf op de hoogte van de Apple Watch Series 8

Of klik je door alle eerder verschenen geruchten over de Apple Watch Series 8. We hebben er meer dan genoeg over geschreven. Veel plezier.