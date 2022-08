Gerucht: ‘gewone’ Apple Watch Series 8 houdt huidige ontwerp, komt in deze kleuren

Apple brengt in september drie nieuwe horloges uit in de Apple Watch Series 8, maar de goedkopere modellen houden het huidige ontwerp. Dat beweert een bekende lekker. Hij zet ook de verwachte kleuren op een rij.

Geen nieuw ontwerp voor gewone Apple Watch Series 8

Nog een goede maand en dan presenteert Apple de Apple Watch Series 8. Voor het eerst komt het bedrijf met een Pro-model, dat over een grotere kast en een fris design beschikt. Ook zou deze variant nieuwe sensoren en een stevigere behuizing krijgen, zodat je minder snel schade oploopt. Daar betaal je flink voor, want de prijs ligt waarschijnlijk rond de duizend euro.

Voorspelbaar genoeg betekent dat weinig goeds voor het ontwerp van de ‘gewone’ Apple Watch Series 8. Volgens de bekende lekker ShrimpApplePro hebben de 41 en 45 millimeter-horloges exact hetzelfde design als de Apple Watch Series 7. En er is meer slecht nieuws, want je kunt niet langer kiezen voor een titanium behuizing. Die zou voorbehouden zijn aan het Pro-model. Ook krijgen de instappers waarschijnlijk geen nieuwe sensoren.

ShrimpApplePro zet verder de verwachte kleuren op een rij. De aluminum horloges komen in middernacht (zwart), sterrenlicht (grijs), rood en zilver. De roestvrij stalen modellen kun je straks kopen in zilver of grafiet. Dat zijn minder opties dan bij de Series 7, die ook verkrijgbaar was in het blauw, groen, zwart en goud. Over de kleuren van het Pro-model geeft de lekker helaas nog geen informatie.

Release gelijk met de iPhone 14

Apple presenteert de Apple Watch Series 8 hoogstwaarschijnlijk in september, gelijktijdig met de iPhone 14-serie. We verwachten wederom vier nieuwe modellen: naast de normale iPhone 14 gaat het om de de nieuwe iPhone 14 Max, de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Er komt (helaas) geen opvolger van de iPhone 13 mini.

