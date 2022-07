‘Apple Watch Series 8 kan je vertellen of je koorts hebt’

Heb je verhoging of koorts? De aanstaande Apple Watch Series 8 heeft dat mogelijk eerder door dan jij. De nieuwe smartwatch van Apple krijgt naar verluidt een sensor voor het meten van de lichaamstemperatuur.

Apple Watch Series 8: sensor voor meten lichaamstemperatuur

Het gerucht wordt gemeld door de betrouwbare Apple-insider Mark Gurman. In zijn wekelijkse nieuwsbrief schrijft hij dat de Apple Watch Series 8 – die waarschijnlijk in september uitkomt – de drager kan waarschuwen dat hij of zij koorts heeft.

Dit kan de nieuwste smartwatch dankzij een nieuwe ingebouwde sensor, die de lichaamstemperatuur meet. Gurman verwacht dat de sensor er zowel voor de standaard Apple Watch Series 8 is, als de nieuwe robuuste editie, die bedoeld is voor beoefenaars van extreme sporten. Bij de nieuwe Apple Watch SE komt de lichaamstemperatuursensor er waarschijnlijk niet.

Geen specifieke meting

De functie voor het meten van de lichaamstemperatuur is overigens beperkt. Hij geeft volgens Gurman geen specifieke meting, zoals een thermometer dat doet. De Apple Watch waarschuwt een gebruiker als hij denkt dat diegene koorts heeft, maar een temperatuur krijg je niet te zien. ‘De Watch kan wel aanbevelen om met een arts te praten, of een speciale thermometer te gebruiken’, verwacht Gurman.

De functie voor het meten van de lichaamstemperatuur lijkt de grootste vernieuwing van de Apple Watch Series 8. Verder verandert er vermoedelijk weinig. Wel wordt er volgens Gurman intern bij Apple gesproken over bijgewerkte schermen. ‘Ik hoop dat ze helderder zijn’, zegt hij.

Zeker lijkt dat de chip hetzelfde is als bij de Apple Watch Series 7. Ook wordt verwacht dat er niets verandert aan het design. In september weten we waarschijnlijk meer, want in die maand organiseert Apple traditioneel een event waarin de nieuwste Apple Watch wordt aangekondigd. Ook doet Apple dan de nieuwe iPhone 14-serie uit de doeken.

Drie Apple Watch-modellen

Voor het eerst onthult Apple liefst drie verschillende Apple Watch-modellen, zo lijkt het. Allereerst is er dus de Apple Watch Series 8, de nieuwe high-end smartwatch van Apple. Er komt ook een robuuste versie voor sporters. Ook wordt een nieuwe versie van de Apple Watch SE verwacht. Deze smartwatch heeft wat minder functies, maar is daardoor ook een stuk goedkoper.