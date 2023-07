Apple Watch Series 8: nu is hij echt goedkoop

Ben je op zoek naar een Apple Watch? Dan moet je de Apple Watch Series 8 gaan halen, want hij is nu écht goedkoop!

Apple Watch Series 8: nu echt goedkoop

Op dit moment is de Apple Watch Series 8 de beste smartwatch die je kunt kopen, want hij is een flink stuk goedkoper geworden. De Apple Watch Series 8 kost nu namelijk 374,95 euro bij belsimpel. De adviesprijs is normaal 499 euro, dat betekent dat je hiermee 124,05 euro kunt besparen.

Je krijgt dan de 41mm versie in het rood (ook met een rood Apple Watch-bandje). Andere kleuren zijn beschikbaar, maar die zijn wel wat duurder.

Dit is de Apple Watch Series 8

De Apple Watch Series 8 vertoont veel gelijkenissen met zijn voorganger, de Apple Watch Series 7. Toch zijn er een aantal opvallende nieuwe functies toegevoegd. Een daarvan is een handige sensor waarmee de lichaamstemperatuur gemeten kan worden.

Bovendien is de Watch uitgebreid met crashdetectie, wat een belangrijke toevoeging is. Met behulp van de gyroscoop, versnellingsmeter en kunstmatige intelligentie kan nu een auto-ongeluk worden geregistreerd op de Watch, waardoor de nooddiensten automatisch kunnen worden ingeschakeld.

Wat betreft het ontwerp en de stijl, is de nieuwe Apple Watch Series 8 verkrijgbaar in diverse kleuren, zoals middernacht, sterrenlicht, PRODUCT(RED) en zilver. Daarnaast is er ook een roestvrijstalen uitvoering beschikbaar in de kleuren zilver, goud en grafiet.

Goedkoper alternatief: Apple Watch SE 2022

Vind je de Apple Watch Series 8 niet goedkoop genoeg? En zijn vooral de standaardfuncties van de Apple Watch belangrijk voor je? Dan is de Apple Watch SE 2022 zeker het overwegen waard!

Deze nieuwe versie is de opvolger van de Apple Watch SE uit 2020. Qua design is er niet veel veranderd ten opzichte van de vorige variant, maar dankzij de S8-chip is de watch wel iets sneller en kun je verbeterde prestaties verwachten.

Dus als je op zoek bent naar een betaalbare optie die nog steeds goed presteert, is de Apple Watch SE 2022 zeker een prima keuze om te bekijken! Bekijk hieronder de beste prijzen in ons Apple Watch SE 2022-prijzenoverzicht.