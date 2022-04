‘Apple Watch Series 8 krijgt een nieuwe gezondheidsfeature’

De Apple Watch is een uitstekend apparaatje om je gezondheid te monitoren. Straks kan de smartwatch nog meer, want de Apple Watch Series 8 krijgt naar verluidt een sensor om de lichaamstemperatuur te meten.

Apple Watch Series 8 lichaamstemperatuur

Dit meldt de gerenommeerde Apple-insider Mark Gurman van Bloomberg. ‘Het bedrijf is van plan om al dit jaar een lichaamstemperatuursensor aan het horloge toe te voegen’, schrijft hij. De functie zou in eerste instantie bedoeld zijn om vrouwen te helpen bij het achterhalen van de vruchtbare dagen. Rond de eisprong stijgt de lichaamstemperatuur namelijk met ongeveer 0,3 graden.

Pas bij latere versies breidt Apple de functie uit en kan de Watch bepalen of een gebruiker een ongebruikelijk hoge lichaamstemperatuur heeft. Het is echter onwaarschijnlijk dat de Apple Watch een expliciete meting laat zien, meent Gurman. De Apple Watch vertelt je mogelijk dus wel dat je verhoging hebt, maar laat daarbij geen temperatuur zien.

watchOS 9

Verder zou Apple zijn ECG-app willen uitbreiden. De Apple Watch zou straks kunnen berekenen hoe vaak een persoon in een staat van atriale fibrillatie (ook bekend als atriumfibrilleren) is gedurende een bepaalde periode. De functie verschijnt mogelijk in watchOS 9. Deze software wordt in juni tijdens WWDC onthuld en is rond medio september te installeren.

Ook de iPhone krijgt nieuwe gezondheidsfuncties, weet Gurman. Zo komt er een functie voor medicijnbeheer. Gebruikers kunnen hun medicijnen in de app scannen en de software herinnert gebruikers eraan om hun medicatie in te nemen. ‘Maar de eerste versie van de functie zal waarschijnlijk niet alle geplande functionaliteit bevatten’, houdt Gurman een slag om de arm.

Uitgestelde functies

Er gaan al lang geruchten dat de Apple Watch ook sensoren krijgt voor het meten van de bloeddruk of bloedsuikerspiegel, maar die zien we niet terug bij de Apple Watch Series 8. De bloeddruksensor is er volgens Gurman op z’n vroegst in 2024. Ook de sensor voor het monitoren van de bloedsuiker is nog enkele jaren verwijderd. Apple zou nog geen doeljaar voor een release hebben bepaald.

Volgens eerdere geruchten heeft Apple voor dit jaar liefst drie Apple Watch-modellen in petto. Naast de Apple Watch Series 8 komt er een budgetvriendelijkere Apple Watch SE en een luxe model met een robuuste behuizing, die gericht is op beoefenaars van extreme sporten.