‘Apple Watch Series 8 komt er in extra groot formaat’

De Apple Watch was er tot nu toe altijd in twee formaten. Bij de Series 7 zijn dat de groottes 41 en 45 mm. Bij de Apple Watch Series 8 komt daar mogelijk een derde kastgrootte bij.

Apple Watch Series 8: extra groot formaat

Op Twitter laat display-analist Ross Young weten dat mensen niet verbaasd moeten zijn ‘als er volgend jaar drie maten zijn’. Details over de kastgroottes geeft hij niet, maar hij vroeg wel aan gebruikers of ze een groter scherm willen zien. Daarmee lijkt Young te suggereren dat het derde formaat groter is dan de maten die Apple nu aanbiedt.

Don't be surprised if there are 3 sizes next year… — Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021

In de afgelopen jaren werd het display van de Apple Watch al steeds groter, al bleef de kastgrootte ongeveer gelijk. Ruimte voor een extra groot scherm ontstond vooral door de randen om het display smaller te maken. Op deze manier maakte Apple het display van de Apple Watch Series 7 bijna 20 procent groter dan dat van de Series 6. Ten opzichte van de Series 3 is het nieuwe scherm zelfs ruim 50 procent forser.

Daarmee heeft de grootste Watch een scherm van ongeveer 1,9 inch, met een resolutie van 396 bij 484 pixels. Dat is al vrij groot voor een smartwatch, maar als je nog meer schermruimte wil loont het dus mogelijk om te wachten op de Apple Watch Series 8, die waarschijnlijk in september 2022 verschijnt.

Meer geruchten

Ondanks dat de Series 7 nog maar net aangekondigd is, zijn er al verschillende geruchten geweest over zijn opvolger. De Apple Watch Series 8 zou er ook komen in een robuuste behuizing, gericht op beoefenaars van extreme sporten. Ook zou het horloge een temperatuursensor hebben. Verder is de kans aanwezig dat de Series 8 een bloeddrukmeter heeft, maar dit gerucht horen we al jaren.

