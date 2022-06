Saai hoor: Apple Watch Series 8 krijgt dezelfde chip als voorgangers

De Apple Watch Series 8 wordt stiekem best wel saai, want hij krijgt dezelfde chip als zijn voorgangers. Zelfs de Apple Watch Series 6 had deze chip al.

Apple Watch Series 8: dit gaat er veranderen

We weten al (bijna) alles over de nieuwe software voor de Apple Watch, want de bèta van watchOS 9 is alweer een tijdje beschikbaar. Over de nieuwe Apple Watch Series 8 is echter een stuk minder bekend.

Volgens sommige geruchten gaat de nieuwe smartwatch wel iets ander design krijgen. De Apple Watch Series 7 kreeg geen nieuw ontwerp, maar er gingen voor de release ontzettend veel geruchten dat er een platter design zou komen.

Het zou heel goed kunnen dat dit platter design voor de opvolger bedoeld is. In een video van Jon Prosser (die regelmatig juiste informatie over onaangekondigde Apple-producten verspreidt) werd dieper ingegaan op het design van de Apple Watch Series 8.

Daarbij haalde hij een tweet van ShrimpApplePro aan. Hierin staat dat het scherm van de Apple Watch Series 8 platter gaat worden. ShrimpApplePro heeft al vaker geruchten op Twitter bekend gemaakt, onder andere over de twee gaatjes die (in plaats van de notch) bij de iPhone 14 Pro gaan komen.

Apple Watch Series 8 krijgt dezelfde chip (als de Series 6)

Nu doet ook de betrouwbare Mark Gurman een duit in het zakje. Hij zegt dat de S8-chip van de Apple Watch Series 8 dezelfde specificaties heeft als de vorige (de S7-chip). Dat betekent dat de Apple Watch Series 8 eigenlijk dezelfde chip krijgt als die in de Apple Watch Series 6, want ook die heeft ook de S7-chip. Misschien dat Apple de chip nog wel gaat hernoemen in de Series 8. Hij vertelde verder dat de Apple Watch Series 9 wel een nieuwe chip gaat krijgen.

Gurman ging ook nog in op de nieuwe Apple Watch SE. Volgens hem blijft de SE het huidige scherm behouden, en krijgt de smartwatch niet het scherm van de Series 7. Misschien dat Apple er wel voor kiest om de Apple Watch SE dezelfde S8-chip te geven als in de Apple Watch Series 8.

Lichaamstemperatuur meten met Apple Watch

Zowel Ming-Chi Kuo als Mark Gurman hebben vorig jaar al meerdere keren gezegd dat de Apple Watch uit 2022 een nieuwe functie krijgt. Beide Apple-kenners denken dat de Apple Watch Series 8 straks de lichaamstemperatuur kan meten. Overigens vertelde Tim Cook in een interview met Outside Magazine dat de Apple Watch zich nog in de ‘beginfase’ op het gebied van gezondheid bevindt.

Apple Watch kopen

Heb je nog een Apple Watch Series 5, een Apple Watch Series 4 of zelfs nog ouder? En wil je eigenlijk zo snel mogelijk een nieuwe? Lees dan het artikel ‘Apple Watch kopen in 2022‘ door en check onze Apple Watch prijsvergelijker.

De Apple Watch Series 7 is op dit moment het nieuwste model. Maar de Apple Watch Series 6 is ook nog steeds een prima koop. Je mist dan het iets grotere scherm en het nog snellere opladen. Maar verder is er bij de Series 6 veel hetzelfde als bij de Apple Watch Series 7. En het mooie is: je hebt dan dezelfde chip die ook in de Apple Watch Series 8 komt.

