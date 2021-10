‘Apple Watch Series 8 meet je bloedsuiker met nieuwe sensoren’

Apple is samen met leveranciers druk bezig met de ontwikkeling van nieuwe sensoren voor de volgende Apple Watch. Deze sensoren worden straks in de Watch Series 8 gebruikt voor het meten van de bloedsuikerwaarde.

Apple Watch Series 8: bloedsuiker meten

We hebben het al vaker gehoord: de Apple Watch krijgt een functie om je bloedsuiker te meten. Maar nu lijkt het er toch écht van te komen. Apple is (samen met leveranciers) volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe infraroodsensoren. Deze komen straks in de Apple Watch Series 8, waarmee de glucose in het bloed gemeten kan worden.

Voor de release van de Apple Watch Series 7 waren de verwachtingen ook lange tijd gespannen en ging het gerucht dat de smartwatch een optie kreeg om je bloedsuiker te meten. Apple-insider Mark Gurman haalde dit gerucht echter vlot onderuit.

Bloedsuiker meten zonder prikken

Apple staat nog wel voor een kleine opgave voor het daadwerkelijk realiseren van de bloedsuikermeting. Om de glucosewaarde van het bloed te meten, wordt er een druppel bloed en een meetstrip (of iets vergelijkbaars) gebruikt. Hoe Apple dit straks precies gaat meten door middel van een sensor moeten we nog even afwachten. Het zou vooral een uitkomst voor diabetici zijn, omdat zij niet langer met een prikpen op zak moeten lopen.

Apple Watch Series 8 geruchten

Wat Apple verder in de planning heeft voor de Watch Series 8 (behalve het meten van de bloedsuiker) blijft nog even gissen. De Watch Series 7 zou een compleet nieuw design hebben gekregen, maar die bleef uit. Misschien dat de nieuwe Watch wel een herzien ontwerp krijgt. Volgens de geruchten komt de Apple Watch Series 8 er in ieder geval in een extra groot formaat.

Er zijn echter meer geruchten geweest over de opvolger van de Series 7. De Apple Watch Series 8 krijgt ook een robuuste behuizing, gericht op beoefenaars van extreme sporten. Ook heeft het horloge mogelijk een temperatuursensor. Verder is de kans aanwezig dat de Series 8 over een bloeddrukmeter beschikt, maar dit gerucht horen we al jaren.

