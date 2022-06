‘Apple Watch Series 8 krijgt betere spaarstand in watchOS 9’

De Apple Watch Series 8 krijgt er weer een nieuwe functie bij, want volgens de geruchten heeft de smartwatch een betere spaarstand. Met deze energiebesparingsmodus doe je straks nog langer met de accu.

Betere spaarstand voor Apple Watch Series 8

Wanneer de huidige Apple Watch bijna geen acculading meer heeft, zal hij overschakelen naar de spaarstand. In deze stand zie je alleen nog de tijd en alle andere functies worden uitgeschakeld. Om de overige functies weer te kunnen gebruiken moet je de Apple Watch opnieuw starten.

Mark Gurman had al voor de WWDC van 2022 aangegeven dat de Apple Watch een betere spaarstand zou krijgen. Alleen tijdens de WWDC hoorden we hier niets meer over. Nu heeft de Apple-kenner een update en zegt hij dat de nieuwe functie alleen beschikbaar komt voor de Apple Watch Series 8.

Energiebesparingsmodus

De betere spaarstand van de Apple Watch Series 8 is te vergelijken met de energiebesparingsmodus die je op de iPhone vindt (‘Instellingen > Batterij > Energiebesparingsmodus’). Zet je deze optie aan, dan worden achtergrondactiviteiten (zoals e-mail ophalen) tijdelijk verminderd, tot de iPhone weer voldoende is opgeladen.

Dit is dus anders dan de huidige spaarstand op de Apple Watch. Met de spaarstand worden alle functies volledig uitgeschakeld en kun je alleen de tijd nog aflezen. Door de Apple Watch Series 8 een betere spaarstand te geven, kun je de overige functies van de smartwatch nog steeds gebruiken.

Het is aan een kant wel vreemd dat Apple volgens de geruchten de functie alleen op de Apple Watch Series 8 gaat uitbrengen. Omdat onlangs nog bekend werd dat de Apple Watch Series 8 dezelfde chip krijgt al zijn voorgangers. Het is nog even afwachten of de functie toch alleen op de nieuwste smartwatch gaat verschijnen.

