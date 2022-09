Apple Watch Series 8 en SE 2022 nu te bestellen: bekijk de beste prijzen

Verrassing! De Apple Watch Series 8 en de Apple Watch SE 2022 zijn nu al te bestellen! In dit artikel lees je waar je de beste prijzen vindt en waar je beide smartwatches kunt kopen. Wees er snel bij!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch Series 8 of Apple Watch SE 2022 kopen

Het Apple-event is net afgelopen en Apple had nog een leuke verrassing voor ons. Want je kunt nu al de nieuwe Apple Watch Series 8 en de Apple Watch SE 2022 bestellen.

Wil je een van de nieuwe Apple Watches kopen? Dan hebben we bij iPhoned al een overzicht voor je klaargezet waar je de Apple Watch Series 8 of de Apple Watch SE 2022 kunt bestellen.

Apple Watch Series 8 in het kort

De Apple Watch Series 8 lijkt qua design veel op de Apple Watch Series 7, maar hij heeft een aantal toffe nieuwe functies gekregen. Hij heeft nu een sensor voor het meten van de lichaamstemperatuur. Apple heeft deze functie vooral in het leven geroepen waarmee vrouwen hun menstruele cyclus in de gaten kunnen houden.

Crashdetectie: nieuwe functie

Daarnaast heeft de Apple Watch Series 8 nu crashdetectie. Apple gebruikt onder andere de gyroscoop, de versnellingsmeter en kunstmatige intelligentie om een auto-ongeluk te registreren. Als je dan een ongeluk hebt gehad, vraagt de Apple Watch of je de nooddiensten wilt bellen. Reageer je niet? Dan verstuurt de smartwatch zelf een bericht.

Apple Watch Series 8 kleuren

De nieuwe Watch is verkrijgbaar in diverse kleuren. Apple heeft gekozen voor de kleuren middernacht, sterrenlicht, PRODUCT (RED) en zilver. Er zijn ook drie roestvrijstalen kleuren: zilver, goud en grafiet.

Apple Watch Series 8 kopen: dit zijn de beste prijzen

Apple Watch SE 2022 in het kort

De nieuwe Apple Watch SE 2022 lijkt in grote lijnen op de vorige Apple Watch SE. Hij heeft nu wel een S8-chip gekregen, die ook in de Apple Watch Series 8 zit. Hierdoor is de nieuwe Apple Watch SE 2022 zo’n twintig procent sneller dan de vorige SE-versie. Het is de meest betaalbare nieuwe Apple Watch die Apple tijdens het event liet zien.

Functies van Apple Watch Series 8 naar de SE 2022

De Apple Watch SE 2022 heeft ook de nodige functies van de Apple Watch Series 8 gekregen, waaronder de crashdetectie. Verder is de Apple Watch SE 2022 er in drie kleuren: sterrenlicht, middernacht en zilver.

Apple Watch Series SE 2022 kopen

Wil je op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.