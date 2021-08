‘Apple Watch Series 7 komt in twee nieuwe formaten op de markt’

De release van de Apple Watch Series 7 komt steeds dichterbij. Hierdoor wordt steeds meer bekend over de nieuwe smartwatch. Nu blijkt dat hij groter wordt dan zijn voorganger.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: Apple Watch Series 7 wordt een stukje groter

De Apple Watch Series 7 krijgt twee nieuwe formaten: 42 millimeter en 45 millimeter. Dat ontdekte MacRumors op Weibo, een Chinees sociaal netwerk. De Series 6 was verkrijgbaar in een 41 millimeter- en een 44 millimeter-uitvoering. Een groot verschil is het dus niet. Apple realiseert de grotere schermen waarschijnlijk door de schermranden smaller te maken.

Volgens de post op Weibo blijven bestaande Apple Watch-bandjes gewoon compatible met de Apple Watch Series 7. Dat is een hele opluchting, aangezien menig Watch-gebruiker flink heeft geïnvesteerd in de behoorlijk prijzige bandjes.

Dit is niet de eerste keer dat Apple het scherm van de Apple Watch een stukje groter maakt. In 2018 groeide het scherm van de Series 4 met maar liefst 30% ten opzichte van zijn voorganger, de Series 3. Ook toen bleven eerder gekochte bandjes compatible met de nieuwe Watch.

Apple Watch Series 7 krijgt fris ontwerp

Volgens bekende lekker Jon Prosser zijn de nieuwe formaten niet de enige veranderingen in de Apple Watch Series 7. De smartwatch krijgt volgens hem een geheel nieuw ontwerp, met platte randen en nieuwe kleuren.

Het ontwerp van de Series 7 is op die manier meer in lijn met Apples andere producten. De iPhone 12 kreeg vorig jaar een hoekig design en ook de langverwachte iPhone 13 behoudt hetzelfde ontwerp.

Apple plant waarschijnlijk drie verschillende events in september. We verwachten de Apple Watch Series 7 te zien tijdens het iPhone 13-event. Op welke precieze datum dit event plaatsvindt, is nog niet bekend. In de wandelgangen wordt gesproken over 14 september. Houd vooral onze website in de gaten voor het laatste nieuws. Je kunt ons natuurlijk ook volgen via de nieuwsbrief of de (gratis) iPhoned-app.

Meer Apple-nieuws: