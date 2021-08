‘Apple Watch Series 7 krijgt nieuwe wijzerplaten voor groter scherm’

De Apple Watch Series 7 gaat zich voornamelijk focussen op een nieuw design en krijgt een groter scherm dan zijn voorganger. Hierdoor worden verschillende nieuwe wijzerplaten toegevoegd.

Apple Watch Series 7-wijzerplaten

Dat meldt de betrouwbare insider Mark Gurman in zijn wekelijkse nieuwsbrief Power On. De Apple Watch Series 7 krijgt – in tegenstelling tot zijn voorganger – geen nieuwe sensoren om je gezondheid mee bij te houden, maar richt zich op een nieuw design. Gurman heeft het over een ‘platter’ ontwerp en een groter scherm. Hiervoor worden volgens de Bloomberg-journalist nieuwe wijzerplaten beschikbaar gemaakt.

Het is onduidelijk welke watchfaces precies worden toegevoegd, maar het zou sowieso gaan om een nieuwe versie van de ‘Infograph Modular’-wijzerplaat. Deze maakt gebruik van het grotere scherm van de nieuwe Apple Watch. Gurman meldt dat de Series 7 in twee versies verschijnt: eentje met een kastgrootte van 41 millimeter en een van 45 millimeter. Ter vergelijking: de huidige Series 6 is verkrijgbaar in 40 en 44 millimeter.

Met de nieuwe watchfaces wil Apple het meeste halen uit het grotere Watch-scherm, maar over verdere verbeteringen is als gezegd weinig bekend. Het is in ieder geval de tweede keer dat het bedrijf van Tim Cook de smartwatch een groter display geeft. Bij de Watch Series 4, die in 2018 verscheen, werd het scherm ook aangepast.

Meer over de Apple Watch Series 7

We hoeven niet lang meer op de Watch Series 7 te wachten. Volgens de geruchten kondigt Apple het nieuwe horloge samen met de iPhone 13 aan, tijdens een evenement in september. De verwachting is dat dit event op 14 september plaatsvindt, waarna de Series 7 (en alle andere nieuwe Apple-producten) een paar dagen later de verkoop in gaat.

Als gezegd is het design de grootste verbetering van de Apple Watch Series 7. Apple kiest voor een nieuw, industrieel ontwerp met een platter scherm en rechtopstaande randen. Dit design kennen we van de iPhone 12, maar ook van de nieuwste iMac. Hierdoor oogt de Apple-smartwatch weer helemaal fris. Daarnaast is het logisch dat de horloge op het nieuwe watchOS 8 draait, dat allerlei features en verbeteringen toevoegt.

Wil je meer weten? Check dan ook het artikel met al onze verwachtingen voor de Apple Watch Series 7. Ook blikken we alvast vooruit op de Watch Series 7-prijs, zodat je weet wat je straks (waarschijnlijk) betaalt voor de nieuwe wearable.