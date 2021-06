Wensenlijst: 6 functies die de Apple Watch Series 7 écht moet hebben

September komt steeds dichterbij en dat betekent voor Apple-liefhebbers maar één ding: nieuwe gadgets! In deze Apple Watch Series 7-wensenlijst laten we Apple weten welke functies echt niet mogen ontbreken. Duim je mee?

Apple Watch Series 7 wensenlijst: op deze verbeteringen hopen we

De geruchten rondom de Apple Watch Series 7 zijn bijna niet bij te houden. Vrijwel dagelijks wordt er informatie over het nieuwe horloge gelekt. We weten daardoor al behoorlijk veel over het design, de specificaties en functies van de Series 7.

Een mens mag echter dromen en daarom beperken we ons in dit artikel niet tot geruchten. In plaats daarvan geven we Apple publiekelijk onze wensenlijst voor de Apple Watch Series 7 door. Lees je mee?

1. Glucosemeter

Komt ‘ie er, of niet? De afgelopen maanden wordt er druk gespeculeerd over de eventuele toevoeging van een glucosemeter aan de Apple Watch. Deze sensor moet in staat zijn om de suikerspiegel van de drager te meten.

Het zou daarmee vooral een uitkomst voor mensen met suikerziekte zijn: zij hoeven dankzij de glucosemeter niet langer bloed te prikken. Volgens de laatste geruchten zou de suikermeter pas volgend jaar verschijnen (op de Apple Watch Series 8).

→ Lees verder: ‘Apple Watch Series 7 heeft groter scherm, maar geen glucosemeter’

2. Gezondheid: lichaamstemperatuur meten en meer

Nog een gezondheidsfunctie die we wel zien zitten: de toevoeging van een sensor voor het meten van je lichaamstemperatuur. Je temperatuur zegt veel over je algemene gezondheid en het zou daarom niet meer dan logisch zijn als de Apple Watch hiervoor een speciale sensor krijgt. Je draagt het horloge immers vrijwel de hele dag.

Verder hopen we dat Apple de bestaande gezondheidsfuncties uitbreidt, zoals de workout-statistieken. Het zou bijvoorbeeld tof zijn als je na het hardlopen gedetailleerde hartslagzones van je training kunt bekijken.

3. Grotere batterij

Wat heb je aan een luxe smartwatch zonder goede accuduur? Vrij weinig. We hopen daarom dat Apple de accucapaciteit van de Series 7 (flink) opkrikt. De batterijen van Watches zijn de afgelopen jaren niet heel veel groter geworden, terwijl we ze wel steeds meer en ook intensiever gebruiken.

Zo heeft de Apple Watch Series 4 (uit 2018) een accucapaciteit van 292 mAh, de Series 5 296 mAh (uit 2019) en de Apple Watch Series 6 (van vorig jaar) 303.8 mAh. Nu verschilt het natuurlijk per persoon hoe lang je met de smartwatch doet, maar een batterijduur van gemiddeld drie dagen zou wat ons betreft acceptabel zijn.

→ Ook interessant: Gerucht: Apple Watch Series 7 krijgt grotere batterij

4. Smart band

Nu we het toch over batterijduur hebben, hoe tof zou het zijn als je je Apple-smartwatch onderweg kunt bijladen? Wij denken aan de mogelijkheid om dit te regelen met een zogeheten smart band. Dit slimme polsbandje heeft een interne, kleine batterij die jouw Watch oplaadt terwijl je ‘m draagt.

Is de smart band leeg? Dan laadt je deze weer op als je thuis bent. Het principe werkt dus hetzelfde als onderweg bijladen met een powerbank. Uiteraard kun je het slimme polsbandje in dit voorbeeld gewoon vervangen voor een ander exemplaar, net zoals nu al mogelijk is.

5. Nieuw design, dunnere bezels

Als we de geruchten mogen geloven, krijgt de Apple Watch Series 7 een make-over. De smartwatch zou het design van recente Apple-producten als de iPhone 12, iPad Pro (2021) en iMac (2021) kopiëren. Maak je dus klaar voor een hoekig design, rechtopstaande randen en ‘harde’ hoeken.

Wij hopen vooral dat Apple de bezels weet te verkleinen, oftewel de zwarte randen rondom het scherm. Door de bezels zo klein mogelijk te houden vergroot je de beschikbare schermcapaciteit, zonder dat het formaat hoeft mee te groeien. Een andere mogelijkheid is dat Apple de standaardformaten (40 en 44 millimeter) vergroot.

7. Prijs en lte-versie in Nederland

Het mag niet ontbreken in deze wensenlijst voor de Apple Watch Series 7: de prijs. Laten we hopen dat Apple ongeveer de introductieprijs van de Series 6 aanhoudt.

De enige reden om wél een forse prijsverhoging door te voeren, is wat ons betreft de komst van een lte-versie in Nederland. Nu is het zo dat je in Nederland alleen de wifi-versie van de Apple Watch kunt kopen. Dat is vervelend, want je bent hierdoor altijd afhankelijk van de beschikbaarheid van een (open) netwerk.

In andere delen van de wereld verkoopt Apple lte-versies van de Watch. Deze maken gebruik van een mobiel netwerk (4G of 5G) en hebben dus een ‘zelfstandige’ internetverbinding, net als je iPhone. Realistisch gezien denken we echter niet dat de Series 7 een lte-optie krijgt, want hiervoor is Apple afhankelijk van de hulp van Nederlandse providers.

→ Lees ook: watchOS 8 downloaden: dit is wanneer je aan de beurt bent

Apple Watch Series 7 release

En dat was onze wensenlijst voor de Apple Watch Series 7! Dan blijft nog één vraag over: wanneer kunnen we ermee aan de slag? Dit najaar vindt de release van de Apple Watch 7 plaats. Normaal gesproken presenteert Apple nieuwe producten in september.

Het gerucht gaat dat de jaarlijkse Apple-presentatie in 2021 op 14 september plaatsvindt. Dan wordt niet alleen de Series 7 onthuld, maar krijgen we ook de iPhone 13 en eventuele andere upgrades te zien.

