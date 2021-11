Apple Watch Series 7 vs Apple Watch SE: dit zijn de grootste verschillen

Het is best lastig om te kiezen tussen de Apple Watch Series 7 en Apple Watch SE. Apples nieuwste smartwatches lijken namelijk op elkaar, maar verschillen wel flink in prijs. Daarom zetten we in dit artikel de grootste verschillen op een rij om jou een goede keuze te laten maken.

Vergelijking: Apple Watch Series 7 vs Apple Watch SE

Apple verkoopt momenteel drie horloges: de Series 7, Series 3 en SE. Met name die buitenste twee zijn interessant, want dit zijn de nieuwste Apple-smartwatches. Bovendien zien ze er ongeveer hetzelfde uit en hebben ze een hoop overeenkomsten.

In dit artikel focussen we daarom op de grootste verschillen, want de horloges zijn zeker niet identiek. Dit is de grote Apple Watch Series 7 vs Apple Watch SE vergelijking.

Kenmerk Apple Watch Series 7 Apple Watch SE Vanafprijs 429 euro 299 euro Formaten 41 en 45 mm 40 en 44 mm Scherm Always-on-Retina-scherm ‘Gewoon’ Retina-scherm Behuizing Aluminium roestvrij staal Aluminium Hardware S7-chip S5-chip Accuduur 18 uur 18 uur Gezondheidsfuncties Saturatiemeter, ECG-sensor (voor hartfilmpjes) Hartslagmeter, geen saturatiemeter en ECG Kleuren Donkergrijs, sterrenlicht (zilver), groen, blauw en rood Grijs, zilver en goud

1. Design: rond of hoekig?

De Apple Watch Series 7 en SE lijken op elkaar. Wel heeft de nieuwere versie een iets strakker design. Dat komt vooral door de (iets) rondere behuizing. Dankzij deze kromming loopt het scherm van de Series 7 in een vloeiende beweging door in de achterkant. Al met al is het design iets minder hoekig dan bij de Apple Watch SE.

Verder is de Series 7 groter. Je kunt het horloge namelijk in twee formaten nemen: 41 en 45 millimeter. Dat is net iets groter dan de Apple Watch SE, die in kastgroottes van 40 en 44 millimeter beschikbaar is. Zodoende is dit horloge ook iets lichter dan de Series 7. Handig om te weten: de polsbandjes van vorige, kleinere Apple Watches passen gewoon op de grotere kast van de Series 7.

Series 7

SE

Verkijk je overigens niet teveel op het verschil in schermgrootte. In werkelijkheid ontlopen de horloges elkaar niet heel veel. Dat komt omdat de Series 7 veel smallere schermranden heeft. Hierdoor bestaat vrijwel de hele voorkant uit actief gebruikt display, terwijl de Apple Watch SE redelijk dikke schermranden heeft.

Een ander designverschil zit ‘m in de kleuren. De Apple Watch SE komt in het goud, grijs (spacegrijs) en zilver. Daarbij vergeleken is de Apple Watch Series 7 een stuk kleurrijker. Bij dit horloge kun je namelijk voor de kleuren donkergrijs, sterrenlicht (een soort zilver), groen, blauw en rood kiezen.

2. Scherm gaat (nooit meer) slapen

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de nieuwste Apple Watch een always-on-scherm heeft. Zoals je op basis van deze naam verwacht, staat zo’n display altijd aan. Je hoeft dus niet op het scherm te tikken (of je pols te draaien) om bijvoorbeeld te kijken hoe laat het is. Het scherm van de Apple Watch SE staat niet altijd aan.

Apple Watch SE, Series 6 en Series 7.

Ook is de Apple Watch Series 7 net iets duurzamer dan de Apple Watch SE. Eerstgenoemde heeft namelijk een flink dikker scherm, waardoor je minder risico op barsten hebt. Volgens Apple is het display maar liefst 50 procent dikker dan die van de SE.

Ook handig: dankzij het IP6X-label is de Series 7 officieel stofbestendig. In theorie zou je het horloge dus bijvoorbeeld tijdens een zandstorm kunnen dragen. De Apple Watch SE heeft dit certificaat niet. Gelukkig is dit horloge wel, net als de Series 7, waterbestendig (tot een diepte van 50 meter).

3. Functies: een duidelijke winnaar

Grote kans dat je je Apple Watch als gezondheidsaccessoire gebruikt. Op dit vlak trekt de Series 7 duidelijk aan het langste eind. Deze smartwatch heeft namelijk twee functies die je op de Watch SE niet gaat tegenkomen: een ECG-sensor en saturatiemeter.

ECG is de afkorting van elektrocardiogram, oftewel een manier om hartfilmpjes te maken. Hiermee kun je controleren hoe het ervoor staat met jouw hart en mogelijk in een vroegtijdig stadium afwijkingen controleren.

Saturatiemeter op de Series 7.

De saturatiemeter is in staat om het zuurstofgehalte in je bloed te meten. Deze meet precies welk percentage zuurstof jouw rode bloedcellen naar de rest van je lichaam vervoeren. Daarmee is de saturatiemeter een goede maatstaf voor je algehele gezondheid.

Alhoewel deze twee functies aan de neus van de Apple Watch SE voorbijgaan, heeft het horloge gelukkig wel een hoop andere gezondheidsfuncties. De smartwatch kan bijvoorbeeld je hartslag registreren. Ook kun je het horloge prima tijdens het sporten dragen, want hij heeft onder meer een ingebouwde stappenteller en versnellingsmeter. Uiteraard kun je dan ook tal van verschillende work-outs bijhouden.

4. Accuduur en hardware

Qua accuduur zijn de horloges erg aan elkaar gewaagd. Volgens Apple houden ze het namelijk beiden 18 uur vol op één lading. Toch heeft de Series 7 een streepje voor, want de accu van dit horloge zit rapper vol. De batterij laadt namelijk zo’n 33 procent sneller op. In praktijk tikt je horloge dus binnen 45 minuten opladen de 80 procent accucapaciteit aan.

De Apple Watch Series 7 wordt aangestuurd door de S7-chip, die zo’n 20 procent krachtiger is dan de S5-chip, die in de Apple Watch SE zit. Hierdoor starten apps bijvoorbeeld sneller op.

Alhoewel de Series 7 dus krachtiger is dan de Apple Watch SE, zouden wij hier niet teveel op focussen. De S5-chip van het SE-horloge is namelijk al erg rap en prettig in gebruik. De meeste mensen zullen hier dus genoeg aan hebben.

5. Software is om het even

Zowel de Apple Watch 7 als de Apple Watch SE kunnen met watchOS 8 overweg, dé software-update voor Apples Watches van 2021. Op het gebied van software is er dus geen verschil tussen de twee.

Het enige waar je daarom op moet letten, is de ondersteuningstermijn. De Apple Watch SE is een jaar ouder dan de Series 7, dus (waarschijnlijk) krijgt het horloge ook één software-update minder.

6. Prijs loopt flink uiteen

Een belangrijk verschil tussen de twee Apple-smartwatches is de prijs. Wil je een Apple Watch Series 7 kopen? Het horloge begint bij 429 euro (voor het kleine model met 41 millimeter-kastgrootte). Je kunt de Apple Watch SE kopen vanaf 299 euro. Je krijgt dan het model met 40 millimeter-kastgrootte in huis.

Ook niet geheel onbelangrijk: sinds 2021 kun je Apple Watches met 4G in Nederland kopen. Hierdoor heeft je Apple-horloge een zelfstandige mobiele internetverbinding, en hoef je dus niet continu meer je iPhone bij je te dragen. Een Apple Watch met 4G is bijvoorbeeld ideaal voor wanneer je een rondje gaat hardlopen en onderweg muziek via Apple Music of Spotify wil streamen.

Apple Watch SE.

Conclusie: Apple Watch Series 7 vs Apple Watch SE

De Apple Watch Series 7 en Apple Watch SE liggen niet ver uit elkaar. Het nieuwere model heeft een beter en groter scherm, kan tegen wat krasjes en de accu laadt lekker snel op. Ook tof zijn de nieuwe kleurencombinaties en het always-on-scherm.

De Apple Watch SE heeft geen always-on-scherm, maar vertoont een hoop gelijkenissen met zijn duurdere broer. Wanneer je op zoek bent naar een relatief betaalbare smartwatch voor tijdens het sporten, wat apps en het meten van je hartslag, kun je beter voor dit model gaan.

Wat ons betreft is de Apple Watch Series 7 vooral aan te raden als je een kleurrijke smartwatch wil, of met de exclusieve gezondheidsfuncties aan de slag gaat. De nieuwste Apple Watch heeft immers een Saturatie- en ECG-app om je hartgezondheid in de gaten te houden.