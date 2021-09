‘Apple Watch Series 7 is er bijna, maar beperkt beschikbaar’

Met een nieuw ontwerp, groter scherm en snellere chip is de Apple Watch Series 7 het wachten waard. Maar mogelijk moet je er langer op wachten dan je hoopte.

Apple Watch Series 7 voorraad

Vorige week gingen er geruchten dat de Apple Watch Series 7 te maken heeft met productieproblemen. De grote vraag is dan ook: wordt de lancering van de nieuwe Watch hierdoor uitgesteld? Hierover is er nu goed en slecht nieuws.

Het goede nieuws: waarschijnlijk kondigt Apple de nieuwe Apple Watch Series 7 al heel snel aan. Dit meldt Mark Gurman van Bloomberg in zijn nieuwsbrief. De lancering moet tijdens het iPhone-event gebeuren, die naar alle waarschijnlijkheid volgende week (14 of 15 september) plaatsvindt.

Het slechte nieuws is dat de voorraad van de Apple Watch Series 7 waarschijnlijk zeer beperkt is. ‘Ik verwacht dat we een aankondiging zien tijdens het gebruikelijke september-evenement, maar dat sommige modellen te laat of in kleine hoeveelheden worden verzonden’, schrijft Gurman.

Ook sluit Gurman niet uit dat je de nieuwe Watch volgende week nog helemaal niet kunt pre-orderen. Doorgaans zijn de aangekondigde producten de vrijdag na het Apple-event te bestellen. Dit jaar valt die dag op vrijdag 17 september, maar het is dus nog de vraag of je de Series 7 dan al kunt pre-orderen.

Vernieuwingen

Verder herhaalt Gurman eerdere geruchten over de Series 7. De horloges krijgen grotere schermen van 41 en 45 millimeter. Het display van het grotere model meet 1,9 inch, waarmee het display ongeveer tussen de 20 en 30 procent groter is dan voorheen.

Nieuwe gezondheidsfeatures zijn er niet. De nadruk zou dit jaar liggen op een nieuw ontwerp met plattere randen, het grotere scherm en een nieuwe chip. Andere verwachte vernieuwingen lees je in het artikel over de Apple Watch Series 7 geruchten.

Wat ook interessant is, is dat er een goede kans is dat de Apple Watch in Nederland 4G-ondersteuning krijgt. Dit ontdekte iPhoned op basis van een Apple support-artikel. Een Apple Watch met 4G is al beschikbaar in bijvoorbeeld België, Duitsland en Frankrijk, maar in Nederland moeten we het nog doen met een Apple Watch zonder LTE-ondersteuning.

