Een nieuw ontwerp, bloedsuikermeter en een vingerafdrukscanner: de verwachtingen voor de Apple Watch Series 7 zijn hooggespannen. In dit artikel blikken we vooruit op het nieuwe Apple-horloge dat later dit jaar wordt aangekondigd.

Apple Watch Series 7 verwachtingen

De afgelopen weken en maanden doken regelmatig geruchten op over de Apple Watch Series 7. De opvolger van de Series 6 zou grotendeels op dezelfde, gezonde voet verder te gaan, met wat unieke verbeteringen. In dit artikel zetten we onze verwachtingen voor de Apple Watch Series 7 op een rijtje.

1. Bloedsuikergehalte meten

Dat de opvolger van de Apple Watch Series 6 meer gezondheidsfuncties krijgt, staat zo goed als vast. Apple voegt immers al jaren manieren om slimmer en gezonder te leven toe aan haar horloges. Het is dan ook niet de vraag of de nieuwe Apple Watch meer gezondheidsfuncties krijgt, maar welke.

Dit jaar gaat Apple mogelijk een glucosemeter toevoegen. Deze sensor zou in staat zijn om het bloedsuikergehalte van de drager te meten zonder diegene bloed te laten prikken. Het gerucht is naar buiten gebracht door ETNews. De Aziatische publicatie beroept zich onder meer op door Apple ingediende patenten waarin de bloedsuikermeter wordt omschreven.

De vraag is dan ook niet of Apple aan een glucosemeter werkt, maar of de sensor zijn weg vindt naar de Series 7. Voordat het zo ver is, moet het horloge namelijk goedgekeurd worden door allerlei consumentenorganisaties. Op die manier wordt de veiligheid gegarandeerd.

2. Nieuw ontwerp voor Apple-horloge

Ook verwachten we dat de nieuwe Apple Watch een fris ontwerp krijgt. Volgens Ming-Chi Kuo, die regelmatig juiste informatie over onaangekondigde Apple-producten deelt, gaat het design namelijk op de schop. Kuo spreekt van een “all new formfactor”, maar laat in het midden wat er aan het slimme horloge gaat veranderen.

Een mogelijke kanshebber is het scherm. Deze is sinds jaar en dag vierkant, maar er zijn bijvoorbeeld ook slimme horloges met een rond display op de markt. De claim van Kuo is dan ook niet geheel onlogisch. Afgezien van het grotere scherm van de Apple Watch Series 4 ziet Apples horloge er al jaren ongeveer hetzelfde uit.

Ook is het mogelijk dat Apple het scherm juist vierkanter gaat maken. Onlangs dook er een concept op van de Apple Watch Series 7 waarin een grafisch ontwerper liet zien hoe dit in de praktijk zou ogen. Deze futuristische Apple Watch heeft platte zijkanten, net zoals de iPhone 12. Mogelijk laat Apple zich door haar telefoon inspireren, al is nog niets zeker.

3. Touch ID in Digitale Kroon

Lange tijd ging het gerucht dat Apple een Touch ID-scanner aan de Series 6 zou toevoegen, maar niets bleek minder waar. Het geruchtencircuit is er echter van overtuigd dat zijn opvolger wél een vingerafdrukscanner krijgt.

Volgens onder meer The Verifier, een Israëlische website, kun je de Series 7 dan ook ontgrendelen met een vingerafdruk. De publicatie claimt dat deze scanner in de Digitale Kroon wordt verwerkt. Hoe betrouwbaar dit gerucht is moet nog blijken, want The Verifier heeft het lang niet altijd bij het juiste eind.

4. Te vroeg voor nieuwe Apple Watch SE

Een betaalbaar Apple-horloge voor een breed publiek: dat is de premisse van de Apple Watch SE, een goedkoper alternatief voor de Series 6 die in 2020 uitkwam. Niets wijst er echter op dat dit horloge al in 2021 een opvolger krijgt. Waarschijnlijk blijft de Apple Watch SE dus nog wel een tijdje in het assortiment van Apple.

5. Releasedatum en prijs van Apple Watch Series 7

Er zijn nog geen concrete geruchten over de prijs van de Apple Watch Series 7 naar buiten gekomen. Aangezien de adviesprijzen van Apple-horloges zelden sterk wijzigen, gaan we er vanuit dat het nieuwe exemplaar net zoveel gaat kosten als zijn voorganger. Concreet betekent dit het volgende voor de verwachte prijs van de nieuwe Apple Watch:

428,25 euro voor het 40mm-model

458,25 euro voor het 44mm-model

Voor de release van de Apple Watch Series 7 geldt eigenlijk hetzelfde. Hierover zijn nog geen concrete geruchten naar buiten gekomen, maar Apple wijkt eigenlijk nooit van haar routine af. We verwachten daarom dat de nieuwe Apple Watch ‘gewoon’ rond 20 september 2021 wordt aangekondigd.

