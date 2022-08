Apple Watch Series 7 uitverkocht: ‘Series 8 en Pro-model aanstaande’

De Apple Watch Series 7 Edition is in sommige landen uitverkocht via de officiële Apple-website. Is dit een voorbode voor de nieuwe 8- en Pro-modellen? Lees in dit artikel meer.

Apple Watch Series 7 uitverkocht in sommige landen

Het duurt naar alle verwachtingen nog maar een maand. In september verwachten we een hele nieuwe reeks aan producten van Apple te zien. In aanloop naar dit (nog onaangekondigde) evenement is de Apple Watch Series 7 Edition uitverkocht in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Gezien de Apple Watch Series 7 Edition uitverkocht is, wachten we met smart op de Series 8 en de Apple Watch Pro. Laatstgenoemde moet volgens de geruchten het eerste Pro-model van Apple’s smartwatch-lijn zijn. Lees in dit artikel meer.

Apple Watch Series 7 Edition niet meer op voorraad

Op de officiële website van Apple zijn de meeste modellen van de Apple Watch Series 7 Edition nu uitverkocht. Dit is de duurdere versie van de ‘normale’ Apple Watch met goud of keramiek. Onder de motorkap zit wel dezelfde hardware.

Alleen de 45mm-versie van deze Series 7 Edition is in eerdergenoemde landen nog wel beschikbaar. Bij het merendeel zien we echter de melding dat de Apple Watch in deze landen ‘momenteel niet beschikbaar’ zijn. Is de krimpende voorraad aan Apple Watch Series 7 een voorteken voor de nieuwe Apple Watch Series 8 en de eerste Apple Watch Pro?

Gerucht: binnenkort een Apple Watch Pro op de markt

Om ruimte te maken voor de Apple Watch Series 8 en de Apple Watch Pro, lijkt Apple de productie van de Apple Watch Series 7 Edition op een laag pitje te hebben gezet. De Series 8 lijkt een kleine verbetering van de voorganger. Zo gaan er geruchten dat deze zelfs dezelfde chip gaat krijgen.

We zijn enthousiaster over het Pro-model van de populaire smartwatch van Apple. Deze Apple Watch Pro is gemaakt voor extreme sporten met een robuuster ontwerp en kan er voor zorgen dat het Edition-model overbodig raakt.

Apple Watch Pro: sport extreem lang

Enkele details over de Apple Watch Pro zijn al gelekt. Zo moet de Apple Watch Pro maar liefst 900 dollar gaan kosten volgens Apple-analist Mark Gurman. Voor dit geld krijg je ook een groter display en kan Apple dus ook een grotere accu in het model stoppen. Je kan dus (hopelijk) een enorm lange afstand gaan rennen zonder dat deze smartwatch je in de steek laat.

Daarnaast zou dit horloge, net als de Apple Watch Edition, van titanium worden gemaakt, zodat het duurzamer is dan Apple Watches van aluminium en roestvrij staal. Het is dus niet onlogisch dat de Apple Watch Series 7 plaats moet maken voor andere premium modellen als de Apple Watch Series 8 en de Apple Watch Pro.

Natuurlijk zal de Apple Watch Pro ook beschikken over de nieuwe lichaamstemperatuursensor. Deze zien we naar verwachting ook in de nieuwe Apple Watch Series 8. Deze functie is in eerste instantie bedoeld om vrouwen te helpen bij het achterhalen van de vruchtbare dagen. Anderzijds horen we ook geruchten dat deze functie je gaat vertellen als je koorts hebt.

Wanneer brengt Apple een nieuwe Apple Watch uit?

Apple zal de nieuwe Apple Watch-lijn waarschijnlijk in september introduceren. Rond deze tijd verwachten we ook de nieuwe iPhone 14-lijn. Hoogstwaarschijnlijk noemt Apple deze nieuwe Apple Watch ‘Pro’, zodat het overeenkomt met andere modellen. Deze naam zien we al terug in de MacBook Pro, iPad Pro en AirPods Pro.

